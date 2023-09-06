36 قتيلاً حصيلة ضحايا إعصار البرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية أن حصيلة ضحايا الإعصار الذي حمل معه أمطاراً غزيرة وفيضانات ارتفعت إلى 36 قتيلاً على الأقل أمس، فيما تستعد المنطقة لمزيد من الظواهر المناخية المتطرفة.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ واسعة النطاق مع إجبار مياه الفيضانات السكان على الصعود إلى أسطح منازلهم، حيث قال أحد المسؤولين إن أكثر من ألف شخص لا يزالون عالقين وينتظرون المساعدة.

وتسببت العواصف، التي بدأت الاثنين، في غمر أحياء بكاملها في ولاية ريو غراندي دو سول الجنوبية بالمياه.

واجتاحت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية مساحات شاسعة من الأراضي، مخلِّفة وراءها حطام المنازل المدمرة والمياه الموحلة.

وغمرت مياه الفيضانات معظم بلدة موكوم، التي يبلغ عدد سكانها خمسة آلاف نسمة، حيث عُثر فيها على 14 جثة، بعدما كان قد أُبلغ سابقاً عن 15.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات هناك وفي منطقة روكا سايلز المجاورة اضطرت إلى استخدام شاحنة مبرّدة لنقل جثث الضحايا.

وهذه الكارثة هي الأحدث في سلسلة من الكوارث الطبيعية المميتة التي تضرب البرازيل، ويرجّح خبراء أن تتفاقم بسبب التغيّر المناخي.

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