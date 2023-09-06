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القضاء الأمريكي يدين ترامب مجدداً

9/6/2023 8:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قضت محكمة في نيويورك، أمس، مجدداً بمسؤولية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية تشهير رفعتها عليه الكاتبة جين كارول، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات.

وسبق أن دانت المحكمة، في مايو، المرشح الجمهوري المتقدم في استطلاعات الرأي لخوض انتخابات عام 2024، في قضية مدنية لتعديه على كارول عام 1996 والتشهير بها في تصريحات العام الماضي، حين أمرت المحكمة ترامب تعويضها بمبلغ 5 ملايين دولار.

كما تقدمت كارول بشكوى مدنية منفصلة ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019 رداً على اتهامها له في كتاب أصدرته.

وقال ترامب (77 عاماً) حينها إن كارول (79 عاماً) اختلقت القصة و«تحاول فقط بيع كتاب جديد»، مضيفاً أن الكاتبة «ليست من النوع الذي يستهويني».

وتقرر أخيراً إحالة القضية التي شهدت تأخيرات عدة على محاكمة أمام هيئة محلفين في يناير 2024.

لكن الآن ستقرر هيئة المحلفين فقط قيمة التعويض الإضافي الذي يدين به ترامب لكارول عن تصريحاته عام 2019، عقب حكم القاضي لويس كابلان، أمس، بأنه بناء على الحكم الصادر في مايو، كانت تصريحات الرئيس «تشهيرية» و«زائفة»، وجاءت بدافع «حقد حقيقي».

وعلقت ألينا هابا، محامية ترامب، على الحكم بالقول: «ما زلنا واثقين جداً بأن حكم مايو سيُلغى في الاستئناف، الأمر الذي يجعل هذا القرار موضع نقاش».

والمحاكمة المقررة في يناير أمام هيئة المحلفين تُضاف إلى مجموعة قضايا تثقل كاهل ترامب في خضم حملته الرئاسية، فيما يواجه الرئيس السابق اتهامات جنائية فدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية و«التآمر» لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

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