الخضير تتطلع على واقع الخدمات التي يقدمها مستشفى التوتنجي
التاريخ
9/6/2023 7:22:35 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اطلعت النائب فليحة السبيتان الخضير، على واقع الخدمات التي يقدمها مستشفى الدكتور جميل التوتنجي الحكومي؛ لخدمة المواطنين.
وأكدت الخضير خلال زيارتها للمستشفى الأربعاء، أهمية تعزيز خدمات الرعاية الصحية في المستشفى ورفده بأحدث المعدات الطبية، بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ولفتت إلى أن المستشفى يخدم عدة تجمعات سكانية تشمل لواءي سحاب والموقر والمناطق المحيطة بهما، مشيرًة إلى أنه سيتم مخاطبة وزير الصحة الدكتور فراس الهواري لزيادة عدد الكوادر الطيبة في المستشفى بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأثنت الخضير، على الجهود التي تبذلها الكوادر الطبية في المستشفى لخدمة المواطنين، والجاهزية العالية للتعامل مع الحالات الطبية.
واستمعت إلى إيجاز مفصل من مدير المستشفى الدكتور أسامة القطارنة، خلال زيارتها لاقسام المستشفى حول الخدمات التي يقدمها المستشفى. وأطلعت على سير الأعمال الجارية لتجهيز وحدة الرنين المغناطيسي والتي يتوقع أن يتم أفتتاحها الشهر المقبل.
وفي سياق متصل، بحثت النائب الخضير ومدير قضاء رجم الشامي غازي ابو قاعود احتياجات القضاء وسبل التعاون لتعزيز الخدمات التنموية المقدمة المواطنين.
كما زارت بلدية رجم الشامي الجديدة والتي جرى استحداثها مؤخرًا واطلعت على سير العمل الجاري فيها.
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