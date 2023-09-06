الخضير تتطلع على واقع الخدمات التي يقدمها مستشفى التوتنجي



وأكدت الخضير خلال زيارتها للمستشفى الأربعاء، أهمية تعزيز خدمات الرعاية الصحية في المستشفى ورفده بأحدث المعدات الطبية، بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ولفتت إلى أن المستشفى يخدم عدة تجمعات سكانية تشمل لواءي سحاب والموقر والمناطق المحيطة بهما، مشيرًة إلى أنه سيتم مخاطبة وزير الصحة الدكتور فراس الهواري لزيادة عدد الكوادر الطيبة في المستشفى بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأثنت الخضير، على الجهود التي تبذلها الكوادر الطبية في المستشفى لخدمة المواطنين، والجاهزية العالية للتعامل مع الحالات الطبية.

واستمعت إلى إيجاز مفصل من مدير المستشفى الدكتور أسامة القطارنة، خلال زيارتها لاقسام المستشفى حول الخدمات التي يقدمها المستشفى. وأطلعت على سير الأعمال الجارية لتجهيز وحدة الرنين المغناطيسي والتي يتوقع أن يتم أفتتاحها الشهر المقبل.

وفي سياق متصل، بحثت النائب الخضير ومدير قضاء رجم الشامي غازي ابو قاعود احتياجات القضاء وسبل التعاون لتعزيز الخدمات التنموية المقدمة المواطنين.

كما زارت بلدية رجم الشامي الجديدة والتي جرى استحداثها مؤخرًا واطلعت على سير العمل الجاري فيها.