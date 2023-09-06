119 ملياراً مبيعات الشقق السكنية بدبي خلال 8 أشهر

قفزت قيمة مبيعات الشقق السكنية في دبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري إلى 119 مليار درهم مقارنة بـ 67.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 77%، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وارتفع عدد صفقات بيع الشقق السكنية من يناير لغاية نهاية أغسطس من العام الجاري بنسبة 62 %، حيث تم تسجيل 59239 صفقة بيع لشقق في دبي مقارنة بـ 36610 صفقة في الفترة ذاتها من 2022.

واستحوذت الشقق المباعة على الخريطة على النسبة الأكبر من مبيعات الشقق في دبي خلال هذه الفترة، حيث تم تسجيل 35363 صفقة بيع على الخريطة لشقق سكنية بقيمة إجمالية بلغت 80.9 مليار درهم مقارنة 19059 صفقة بيع بقيمة 38.7 مليار درهم في أول 8 أشهر من العام الماضي، بنمو وقدره 86 % في عدد الصفقات و109 % في إجمالي قيمة المبيعات.

تصدر مشروع بلواترز باي الذي تطوره شركة مراس في جزيرة بلواترز باقي المشاريع من حيث قيمة الشقق المباعة في أول 8 أشهر، حيث سجل مبيعات بـ 3.4 مليارات درهم قيمة 670 صفقة بيع، فيما سجل مشروع إلفيرا الذي تطوره شركة إعمار في منطقة دبي هيلز أكبر عدد من صفقات بيع الشقق السكنية في دبي حيث شهد 841 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار درهم.

شقق جاهزة

فيما سجلت دائرة الأراضي والأملاك 23876 صفقة بيع لشقق سكنية جاهزة بقيمة 38.1 مليار درهم في أول 8 أشهر من العام الجاري مقارنة بـ 17551 صفقة بيع بقيمة 28.4 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 36 % في عدد الصفقات و 34 % في القيمة الإجمالية للمبيعات.

واستحوذت نخلة جميرا على 10 % من إجمالي مبيعات الشقق السكنية في دبي في الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، حيث بلغت مبيعات الشقق في نخلة جميرا 12.2 مليار درهم قيمة 1310 صفقات بيع، وتلتها في المرتبة الثانية من حيث المبيعات منطقة برج خليفة التي سجلت مبيعات بقيمة 9.3 مليارات درهم قيمة 2671 صفقة بيع، وجاءت منطقة الخليج التجاري ثالثاً بـ 9.1 مليارات درهم قيمة 5098 صفقة تلتها في المرتبة الرابعة منطقة دبي كريك هاربر بـ 9 مليارات درهم قيمة 3768 صفقة بيع، وجاءت منطقة دبي هاربر خامساً بـ 8.3 مليارات درهم قيمة 1508 صفقات بيع.

مساكن بولغاري

واحتلت قرية جميرا الدائرية المرتبة الأولى بين باقي المناطق من حيث عدد صفقات بيع الشقق السكنية في دبي خلال هذه الفترة إذ سجلت 7789 صفقة بيع بقيمة 6 مليارات درهم.

وشهدت دبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بيع 16 شقة تجاوزت قيمة كل منها 100 مليون درهم، من ضمنها شقة جاهزة في مساكن بولغاري بجزيرة جميرا باي، فيما جاءت باقي الشقق في مشاريع قيد الإنشاء. وبلغت قيمة هذه الشقق مجتمعة 2.5 مليار درهم، بما يشمل أغلى شقة في تاريخ سوق دبي العقاري التي بيعت بقيمة 420 مليون درهم في مشروع جميرا مرسى العرب، تلتها في المرتبة الثانية شقة في مشروع بولغاري لايتهاوس بجزيرة جميرا باي بقيمة 410 ملايين درهم.

واستحوذ مشروع بولغري لايتهاوس على 8 شقق من إجمالي 16 شقة بيعت بكل منها بأكثر من 100 مليون درهم، فيما استحوذ مشروع سيكس سنز ريزيدنسز على 3 صفقات.

مبيعات أغسطس

شهدت سوق الشقق السكنية في دبي خلال أغسطس الماضي 8375 صفقة بيع بقيمة 16.9 مليار درهم، بنمو وقدره 52 % في القيمة و 33 % في عدد الصفقات مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي الذي سجل 6274 صفقة بقيمة 11.1 مليار درهم.

366 صفقة عقارية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 955 مليون درهم إذ شهدت الدائرة أمس تسجيل 366 مبايعة بقيمة 726.51 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 77.95 مليون درهم و353 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 648.56 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وتليها مبايعة بقيمة 8.68 ملايين درهم في منطقة القوز الثانية وتليها مبايعة بقيمة 6.45 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة أهم المبايعات وتلتها مبايعة بقيمة 15.89 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 10.68 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 42.99 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 67.48 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 31.86 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 160.8 مليون درهم منها 9 رهون أراضٍ بقيمة 43.08 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 117.72 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة حصيان الثانية بقيمة 34.96 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 14.73 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 35 هبة بقيمة 68.24 مليون درهم وكان أهمها في منطقة الخليج التجاري بقيمة 48.58 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 7.6 ملايين درهم.

