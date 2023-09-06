أعلنت مجموعة ملتيبلاي، عن إتمامها صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 55% من شركة ((ميديا 247))؛ إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الإعلانات الخارجية، وذلك بقيمة 225 مليون درهم.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في أعقاب إعلان مجموعة ملتيبلاي في أبريل 2023، عزمها تعزيز استثماراتها في هذا القطاع، حيث تم الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة منذ ذلك الحين، وتم تعديل سعر الاستحواذ بناءً على النتائج المالية القوية لشركة ((ميديا 247)) للنصف الأول من عام 2023 التي سجلت نمواً تجاوز المتوقع في الإيرادات والربحية بنسبة 10% و37% على التوالي.

وتشمل أصول ((ميديا 247)) أكثر من 45 لوحة إعلانات خارجية وأعمدة أحادية وهياكل ثلاثية الأبعاد حصرية تتوزع على عدد من المواقع الاستراتيجية في دبي.

وتقدم ((ميديا 247)) خدمات متنوعة في مجال إدارة الوسائط الإعلانية والطباعة وحلول الإعلانية الخاصة بوسائل النقل مثل الملصقات الإعلانية عبر أكبر أسطول لسيارات الأجرة في دبي، مما جعلها الشريك الإعلاني المفضل لكبار المعلنين والشركات محلياً ودولياً.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي، بهذه المناسبة: ((يأتي استثمارنا في ((ميديا 247)) ليجسد التزامنا الاستراتيجي بتنمية قطاعاتنا من خلال إضافة أصول ذات جدوى اقتصادية عالية وعوائد قيّمة ومستدامة. ويشهد قطاع الإعلام والاتصال العالمي، الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار، تطورات جذرية بسبب التحول الرقمي المتسارع، والانتشار الفوري للمحتوى، وزيادة تفاعل المستخدمين، مما يتيح فرصاً غير مسبوقة للنمو والتطور.