«كلافينيس ديجيتال» تفتتح مكتباً في دبي
التاريخ
9/6/2023 7:22:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((كلافينيس ديجيتال)) عن افتتاح مكتبها التجاري بدبي، في محاولة من شركة الخدمات المالية الرقمية لتعزيز حضورها التجاري في منطقة الشرق الأوسط، مع تعيين ساندر هوجان مدير المبيعات الإقليمي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألكسندر ستينسبي: ((يُعدّ مكتب دبي مركزاً استراتيجياً لشركة ((كلافينيس)) بين أوسلو وسنغافورة، جنباً إلى جنب مع امتلاكنا قاعدة عملاء قوية في المنطقة)). وأشار إلى أنَّ وجود ((كلافينيس ديجيتال)) سيعزز من أفرع الشركة الأساسية الثلاثة الأخرى الموجودة في دبي، وهي شركات ((كليفينس كومبينيشن كاريرز، و((كليفينس دراي بالك)). من جهته، قال ساندر هوجان: توفر دبي بيئة فريدة لفهم احتياجات عملائنا بشكل أفضل ولتصميم عروضنا بشكل أكثر فعالية، أنا متحمس للعمل بشكل وثيق مع العملاء في المنطقة، لتعزيز التعاون الحالي.
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