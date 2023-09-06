«كلافينيس ديجيتال» تفتتح مكتباً في دبي

أعلنت شركة ((كلافينيس ديجيتال)) عن افتتاح مكتبها التجاري بدبي، في محاولة من شركة الخدمات المالية الرقمية لتعزيز حضورها التجاري في منطقة الشرق الأوسط، مع تعيين ساندر هوجان مدير المبيعات الإقليمي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألكسندر ستينسبي: ((يُعدّ مكتب دبي مركزاً استراتيجياً لشركة ((كلافينيس)) بين أوسلو وسنغافورة، جنباً إلى جنب مع امتلاكنا قاعدة عملاء قوية في المنطقة)). وأشار إلى أنَّ وجود ((كلافينيس ديجيتال)) سيعزز من أفرع الشركة الأساسية الثلاثة الأخرى الموجودة في دبي، وهي شركات ((كليفينس كومبينيشن كاريرز، و((كليفينس دراي بالك)). من جهته، قال ساندر هوجان: توفر دبي بيئة فريدة لفهم احتياجات عملائنا بشكل أفضل ولتصميم عروضنا بشكل أكثر فعالية، أنا متحمس للعمل بشكل وثيق مع العملاء في المنطقة، لتعزيز التعاون الحالي.