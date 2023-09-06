تشهد دبي انطلاق معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لتكنولوجيا الآلات الدوارة والابتكار، في نسخته السادسة، خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر في فيستيفال أرينا، إنتركونتيننتال، دبي. وسينظم الحدث شركة ألدريتش للطاقة، ليكون بمثابة منصة مهمة تجمع قادة الصناعة والخبراء الفنيين من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والآراء حول أحدث التطورات في تكنولوجيا الآلات الدوارة مع التركيز على الاستدامة والطاقة المتجددة وإزالة الكربون.

ويذكر أن هذا المؤتمر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط قد شهد نمواً كبيراً في نسخه السابقة عاماً تلو الآخر، خصوصاً وأنه يركز على تعزيز الإنتاجية والكفاءة في بيئة الأعمال المحفوفة بالتحديات.

وقال صامويل بنديكت، الرئيس التنفيذي لشركة ألدريتش للطاقة: ((يسرنا أن ندعو الخبراء وقادة الفكر والمبتكرين لحضور النسخة السادسة من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لتكنولوجيا الآلات الدوارة والابتكار، والذي سيكون حدثاً استثنائياً في ظل الدعم الكبير من مجلس الأعمال الكندي في دبي إلى جانب الرعاة والشركاء من شركات النفط الوطنية والعالمية)).