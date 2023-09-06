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الملك يتلقى برقية شكر من رئيس بوروندي

9/6/2023 7:20:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬إيفاريست‭ ‬ندايشيميي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬بوروندي،‭ ‬وذلك‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬إلى‭ ‬فخامته‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬جمهورية‭ ‬بوروندي‭.‬

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