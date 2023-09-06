الملك يتلقى برقية شكر من رئيس بوروندي

الملك يتلقى برقية شكر من رئيس بوروندي
التاريخ
9/6/2023 7:20:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس إيفاريست ندايشيميي رئيس جمهورية بوروندي، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إلى فخامته بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية بوروندي. كلمات دالة
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