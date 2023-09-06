نهرا: قبول طلبات الأطباء غير البحرينيين للقيام بالعمليات الجراحية في أكثر من مستشفى
التاريخ
9/6/2023 7:20:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» تعميما أعلنت فيه عن قبول طلبات غير البحرينيين من المهنيين المرخصين في المراكز الطبية للقيام بالعمليات الجراحية في أكثر من مستشفى واحد بحسب المعايير والضوابط المعتمدة من الهيئة. كلمات دالة
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