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نهرا: قبول طلبات الأطباء غير البحرينيين للقيام بالعمليات الجراحية في أكثر من مستشفى

9/6/2023 7:20:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدرت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬تعميما‭ ‬أعلنت‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬قبول‭ ‬طلبات‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬المرخصين‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬للقيام‭ ‬بالعمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬واحد‭ ‬بحسب‭ ‬المعايير‭ ‬والضوابط‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭.‬

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