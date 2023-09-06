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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان البرازيل بذكرى الاستقلال

9/6/2023 7:20:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلاده‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامــة‭ ‬الرئيس‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬رئيس‭ ‬جمهوريــــة‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلاده‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭. ‬

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