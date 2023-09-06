الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان البرازيل بذكرى الاستقلال
التاريخ
9/6/2023 7:20:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامــة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهوريــــة البرازيل الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب سموه في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق بالمزيد من التقدم والنماء. كلمات دالة
MENAFN06092023000055011008ID1107023162
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.