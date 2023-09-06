محافظة المحرق تتابع انتظام عودة الطلبة إلى المدارس

محافظة المحرق تتابع انتظام عودة الطلبة إلى المدارس
التاريخ
9/6/2023 7:20:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في إطار حرص محافظة المحرق على متابعة الإجراءات والترتيبات الأمنية والتنظيمية وسير الحركة المرورية بعدد من مدارس المحافظة، قام المهندس حمد محمد الجودر مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة بزيارة ميدانية لعدد من المدارس لتفقد جهود الجهات المعنية في تأمين سلامة الطلبة وسلاسة الحركة المرورية في محيط المدارس.
وبهذه المناسبة أكد العميد عبدالله خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق أن المحافظة تسعى إلى تهيئة الأجواء الإيجابية في محيط مدارس محافظة المحرق لاستقبال الطلبة بدءًا من اليوم الدراسي الأول، منوهاً بمتابعة سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ المحرق، مشيداً بدور مديرية شرطة محافظة المحرق وشرطة خدمة المجتمع والإدارة العامة للمرور في تنظيم الحركة المرورية بمحيط المدارس وتأمين انتقال الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.
ودعا نائب محافظ المحرق أولياء الأمور ومستخدمي الطريق إلى التعاون مع رجال المرور وشرطة خدمة المجتمع، والالتزام بالإرشادات والتعليمات حفاظاً على سلامة الجميع. كلمات دالة
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