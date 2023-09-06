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محافظة المحرق تتابع انتظام عودة الطلبة إلى المدارس

9/6/2023 7:20:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬الإجراءات‭ ‬والترتيبات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬وسير‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬المحافظة،‭ ‬قام‭ ‬المهندس‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الجودر‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬البرامج‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وشؤون‭ ‬المجتمع‭ ‬بالمحافظة‭ ‬بزيارة‭ ‬ميدانية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬لتفقد‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬سلامة‭ ‬الطلبة‭ ‬وسلاسة‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المدارس‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مدارس‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول،‭ ‬منوهاً‭ ‬بمتابعة‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬المحرق،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬وشرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬بمحيط‭ ‬المدارس‭ ‬وتأمين‭ ‬انتقال‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعليمية‭.‬

ودعا‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬المحرق‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬ومستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬رجال‭ ‬المرور‭ ‬وشرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالإرشادات‭ ‬والتعليمات‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭.‬

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