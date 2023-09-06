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((التربية)) توضح حقيقة تخفيض سنة من دراسة طالبة منتقلة من مدرسة خاصة إلى حكومية

9/6/2023 7:20:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصال‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشأن‭ ‬شكوى‭ ‬ولية‭ ‬أمر‭ ‬مما‭ ‬أسمته‭ ‬‮«‬تخفيض‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬ابنتها‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬انتقالها‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬خاصة‭ ‬إلى‭ ‬مدرسة‭ ‬حكومية،‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬الشكوى‭ ‬غير‭ ‬صحيح،‭ ‬وأن‭ ‬المدرسة‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الطالبة‭ ‬تدرس‭ ‬فيها‭ ‬تتبع‭ ‬نظاماً‭ ‬وسلماً‭ ‬تعليمياً‭ ‬مغايراً‭ ‬للنظام‭ ‬الحكومي‭ ‬ولأغلب‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة،‭ ‬وأن‭ ‬ولية‭ ‬الأمر‭ ‬تعلم‭ ‬ذلك‭ ‬إثر‭ ‬توقيعها‭ ‬على‭ ‬إقرار‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬حينما‭ ‬أبرمت‭ ‬عقد‭ ‬تسجيل‭ ‬ابنتها‭ ‬في‭ ‬المدرسة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬الخاصة‭ ‬تبلغ‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬الذين‭ ‬يسجلون‭ ‬أبناءهم‭ ‬فيها‭ ‬رسمياً‭ ‬وعبر‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بأن‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬تتبعه‭ ‬يقل‭ ‬سنة‭ ‬فعلية‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬المدارس،‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتقالهم‭ ‬إلى‭ ‬مدرسة‭ ‬حكومية‭ ‬أو‭ ‬خاصة‭ ‬أخرى‭ ‬فإنه‭ ‬ستتم‭ ‬معادلة‭ ‬المستوى‭ ‬الفعلي‭ ‬لهم‭ ‬ولن‭ ‬يتم‭ ‬نقل‭ ‬الطالب‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬مستواه‭ ‬في‭ ‬السلم‭ ‬التعليمي‭ ‬حينما‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬مدرسة‭ ‬أخرى‭ ‬متجاوزاً‭ ‬بذلك‭ ‬سنة‭ ‬دراسية‭ ‬كاملة‭.‬

وبناء‭ ‬عليه‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬الأنظمة‭ ‬التعليمية‭ ‬تطبق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬دون‭ ‬استثناء،‭ ‬وأن‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬انتقلوا‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬الخاصة‭ ‬ذاتها‭ ‬تم‭ ‬تسكينهم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التعليمي‭ ‬الفعلي‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬استثناء‭ ‬أي‭ ‬طالب‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.‬

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