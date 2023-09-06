وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري العادي لجامعة الدول العربية
التاريخ
9/6/2023 7:20:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (160) الذي عقد أمس، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وبحضور الوزراء ورؤساء الوفود، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتقارير التي أعدتها الأمانة العامة للجامعة والمتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 159-160.
كما ناقش الوزراء عددًا من القضايا السياسية المهمة، من بينها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والشؤون العربية والأمن القومي، والشؤون السياسية الدولية، والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان، وصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، وغيرها من القضايا الملحة على الساحة العربية والإقليمية والدولية.
كلمات دالة
كما شارك وزير الخارجية في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي ترأستها المملكة العربية السعودية. واجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية التي ترأستها جمهورية مصر العربية.
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