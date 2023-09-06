وبحث‭ ‬الاجتماع‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬والتقارير‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للجامعة‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والأمنية‭ ‬والمالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬تقرير‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬نشاط‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬وإجراءات‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬المجلس‭ ‬بين‭ ‬الدورتين‭ ‬159‭-‬160‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الوزراء‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬السياسية‭ ‬المهمة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والصراع‭ ‬العربي‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬والشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والأمن‭ ‬القومي،‭ ‬والشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬الدولية،‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وصيانة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬العربية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الملحة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

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‬كما‭ ‬شارك‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬العربية‭ ‬الرباعية‭ ‬المعنية‭ ‬بمتابعة‭ ‬التدخلات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬ترأستها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬واجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬العربية‭ ‬الرباعية‭ ‬المعنية‭ ‬بالتدخلات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬ترأستها‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬