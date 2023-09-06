طالبة الطب بجامعة الخليج العربي لولوة السادة تقود وفدا بحرينيا للمشاركة في مؤتمر الشباب بنيويورك
التاريخ
9/6/2023 7:20:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت الطالبة بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي لولوة عبدالرؤوف السادة في مؤتمر الشباب الذي أقيم حديثا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ضمن وفد شبابي بحريني شارك في احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للشباب في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الشباب.
وتعد هذه المشاركة الثانية للفريق البحريني في مؤتمر الشباب العالمي، حيث قالت رئيسة الوفد لولوة السادة وهي التي تم اخيارها سفيرة الشباب للجمعية الشبابية في الولايات المتحدة العام الماضي: «تم تشكيل الفريق البحريني لهذا العام بشفافية من خلال إعلان المشاركة عبر مختلف وسائل الإعلام وتخصيص رابط إلكتروني لتلقي طلبات الترشح لعضوية الفريق».
وأوضحت أن الاختيار وقع على ثمانية من الشباب والشابات كانوا من بين أكثر 100 متقدم، بناء على عدة معايير بينها مدى معرفتهم بأهداف التنمية المستدامة، واستعراض مشروعاتهم الخاصة ذات العلاقة بهذه الأهداف، كما تم إجراء مقابلات شخصية مع المرشحين للانضمام إلى الفريق للوقوف على قدراتهم ومهاراتهم حتى يكونوا خير ممثلين لمملكة البحرين في هذا المحفل العالمي، بعدها تشكل الوفد
من لولوة السادة، وعبدالعزيز المعاودة، ومحمد الماجد، وهاشم السادة، ويوسف أحمد، وعيسى الموسوي، ومنيا عصام، ونفيسة جهرمي، وياسمين يوسف.
وعبرت عن اعتزازها وفخرها وجميع أفراد الفريق بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي الذي يقام على نحو سنوي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الثانية على التوالي أن يشارك وفد بحريني في احتفال الأمم المتحدة بيوم الشباب الدولي، عبر سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي استطاعوا من خلالها عرض الاستراتيجية البحرينية في تمكين الشباب، مؤكدة أن التجربة أسهمت في تعزيز خبرات المشاركين عبر تبادل الخبرات مع أقرانهم من الشباب العالمي وإنشاء شبكات اجتماعية ومهنية معهم بالإضافة إلى التواصل مع شخصيات عالمية في عدة مجالات.
وفي كلمة ألقتها في اليوم الختامي للمؤتمر باسم وفد البحرين أكدت لولوة السادة مرتكزات استراتيجية البحرين لتمكين الشباب، لافتةً إلى ان الاستراتيجية البحرينية كانت سباقة في الحرص على توفير جميع الإمكانات اللازمة لتطوير وتأهيل الشباب عبر العديد من المبادرات الموجهة إليهم، يشار إلى أن طالبة الطب لولوة السادة هي أول سفيرة بحرينية منتدبة لدى «جمعية الشباب» التابعة لمنظمة AFS التي تتبع رسميًا إدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة، ولديها مركز استشاري منظمة اليونسكو والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. كلمات دالة
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