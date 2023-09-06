وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الثانية‭ ‬للفريق‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الشباب‭ ‬العالمي،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوفد‭ ‬لولوة‭ ‬السادة‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اخيارها‭ ‬سفيرة‭ ‬الشباب‭ ‬للجمعية‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬بشفافية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعلان‭ ‬المشاركة‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وتخصيص‭ ‬رابط‭ ‬إلكتروني‭ ‬لتلقي‭ ‬طلبات‭ ‬الترشح‭ ‬لعضوية‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الاختيار‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬والشابات‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬100‭ ‬متقدم،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬معايير‭ ‬بينها‭ ‬مدى‭ ‬معرفتهم‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬واستعراض‭ ‬مشروعاتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بهذه‭ ‬الأهداف،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬مقابلات‭ ‬شخصية‭ ‬مع‭ ‬المرشحين‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬قدراتهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬حتى‭ ‬يكونوا‭ ‬خير‭ ‬ممثلين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬العالمي،‭ ‬بعدها‭ ‬تشكل‭ ‬الوفد

من‭ ‬لولوة‭ ‬السادة،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬المعاودة،‭ ‬ومحمد‭ ‬الماجد،‭ ‬وهاشم‭ ‬السادة،‭ ‬ويوسف‭ ‬أحمد،‭ ‬وعيسى‭ ‬الموسوي،‭ ‬ومنيا‭ ‬عصام،‭ ‬ونفيسة‭ ‬جهرمي،‭ ‬وياسمين‭ ‬يوسف‭.‬

وعبرت‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬وفخرها‭ ‬وجميع‭ ‬أفراد‭ ‬الفريق‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬وفد‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بيوم‭ ‬الشباب‭ ‬الدولي،‭ ‬عبر‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬استطاعوا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬عرض‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬التجربة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬خبرات‭ ‬المشاركين‭ ‬عبر‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬العالمي‭ ‬وإنشاء‭ ‬شبكات‭ ‬اجتماعية‭ ‬ومهنية‭ ‬معهم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬شخصيات‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات‭.‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬ألقتها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬باسم‭ ‬وفد‭ ‬البحرين‭ ‬أكدت‭ ‬لولوة‭ ‬السادة‭ ‬مرتكزات‭ ‬استراتيجية‭ ‬البحرين‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬البحرينية‭ ‬كانت‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬الإمكانات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬وتأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬عبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الموجهة‭ ‬إليهم،‭ ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طالبة‭ ‬الطب‭ ‬لولوة‭ ‬السادة‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬سفيرة‭ ‬بحرينية‭ ‬منتدبة‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬جمعية‭ ‬الشباب‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬ AFS ‭ ‬التي‭ ‬تتبع‭ ‬رسميًا‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصالات‭ ‬العالمية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ولديها‭ ‬مركز‭ ‬استشاري‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬والمجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭.‬