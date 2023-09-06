Thursday, 07 September 2023 04:30 GMT

طالبة الطب بجامعة الخليج العربي لولوة السادة تقود وفدا بحرينيا للمشاركة في مؤتمر الشباب بنيويورك

9/6/2023 7:20:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الطالبة‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لولوة‭ ‬عبدالرؤوف‭ ‬السادة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬حديثا‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك،‭ ‬ضمن‭ ‬وفد‭ ‬شبابي‭ ‬بحريني‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬احتفالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الشباب‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الثانية‭ ‬للفريق‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الشباب‭ ‬العالمي،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوفد‭ ‬لولوة‭ ‬السادة‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اخيارها‭ ‬سفيرة‭ ‬الشباب‭ ‬للجمعية‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬بشفافية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعلان‭ ‬المشاركة‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وتخصيص‭ ‬رابط‭ ‬إلكتروني‭ ‬لتلقي‭ ‬طلبات‭ ‬الترشح‭ ‬لعضوية‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الاختيار‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬والشابات‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬100‭ ‬متقدم،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬معايير‭ ‬بينها‭ ‬مدى‭ ‬معرفتهم‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬واستعراض‭ ‬مشروعاتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بهذه‭ ‬الأهداف،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬مقابلات‭ ‬شخصية‭ ‬مع‭ ‬المرشحين‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬قدراتهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬حتى‭ ‬يكونوا‭ ‬خير‭ ‬ممثلين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬العالمي،‭ ‬بعدها‭ ‬تشكل‭ ‬الوفد
من‭ ‬لولوة‭ ‬السادة،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬المعاودة،‭ ‬ومحمد‭ ‬الماجد،‭ ‬وهاشم‭ ‬السادة،‭ ‬ويوسف‭ ‬أحمد،‭ ‬وعيسى‭ ‬الموسوي،‭ ‬ومنيا‭ ‬عصام،‭ ‬ونفيسة‭ ‬جهرمي،‭ ‬وياسمين‭ ‬يوسف‭.‬

وعبرت‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬وفخرها‭ ‬وجميع‭ ‬أفراد‭ ‬الفريق‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬وفد‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بيوم‭ ‬الشباب‭ ‬الدولي،‭ ‬عبر‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬استطاعوا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬عرض‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬التجربة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬خبرات‭ ‬المشاركين‭ ‬عبر‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬العالمي‭ ‬وإنشاء‭ ‬شبكات‭ ‬اجتماعية‭ ‬ومهنية‭ ‬معهم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬شخصيات‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات‭.‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬ألقتها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬باسم‭ ‬وفد‭ ‬البحرين‭ ‬أكدت‭ ‬لولوة‭ ‬السادة‭ ‬مرتكزات‭ ‬استراتيجية‭ ‬البحرين‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬البحرينية‭ ‬كانت‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬الإمكانات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬وتأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬عبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الموجهة‭ ‬إليهم،‭ ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طالبة‭ ‬الطب‭ ‬لولوة‭ ‬السادة‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬سفيرة‭ ‬بحرينية‭ ‬منتدبة‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬جمعية‭ ‬الشباب‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬ AFS ‭ ‬التي‭ ‬تتبع‭ ‬رسميًا‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصالات‭ ‬العالمية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ولديها‭ ‬مركز‭ ‬استشاري‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬والمجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭.‬

كلمات دالة

MENAFN06092023000055011008ID1107023158

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث