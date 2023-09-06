القائد العام يستقبل محمد عبدالجبار الكوهجي وجلال محمد جلال وإخوانه
التاريخ
9/6/2023 7:20:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين محمد عبدالجبار الكوهجي، وذلك صباح أمس.
كما استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين جلال محمد جلال وإخوانه، وذلك صباح أمس. كلمات دالة
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