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وزير التربية يبحث الترتيبات الخاصة بحفل جائزة اليونسكو-الملك حمد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم

9/6/2023 7:20:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بفنغتشون‭ ‬مياو‭ ‬المسؤول‭ ‬المكلف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلوم‭ ‬والثقافة‭ ‬عن‭ ‬جائزة‭ ‬اليونسكو‭-‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لاستخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقرّ‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬الترتيبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بحفل‭ ‬تسليم‭ ‬الجائزة‭ ‬المقرر‭ ‬إقامته‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬الرئيسية‭ ‬بالمنظمة‭ ‬بحضور‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬المنظمة‭ ‬والسفراء‭ ‬والدبلوماسيين‭ ‬والباحثين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وناقش‭ ‬الوزير‭ ‬مع‭ ‬مسؤول‭ ‬الجائزة‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬كما‭ ‬بحث‭ ‬معه‭ ‬المواضيع‭ ‬المقترحة‭ ‬للجائزة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬للعام‭ ‬القادم‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬دلال‭ ‬عواد‭ ‬المستشار‭ ‬الثقافي‭ ‬بسفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭.‬

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