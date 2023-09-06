وزير التربية يبحث الترتيبات الخاصة بحفل جائزة اليونسكو-الملك حمد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم
التاريخ
9/6/2023 7:20:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بفنغتشون مياو المسؤول المكلف من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة عن جائزة اليونسكو-الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم، وذلك بمقرّ منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتم خلال اللقاء استعراض الترتيبات الخاصة بحفل تسليم الجائزة المقرر إقامته اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023م في القاعة الرئيسية بالمنظمة بحضور كبار مسؤولي المنظمة والسفراء والدبلوماسيين والباحثين والإعلاميين من مختلف دول العالم.
وناقش الوزير مع مسؤول الجائزة تعزيز أوجه التعاون بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ومنظمة اليونسكو في مجال التعليم والتعليم العالي، كما بحث معه المواضيع المقترحة للجائزة في نسختها للعام القادم.
حضر اللقاء دلال عواد المستشار الثقافي بسفارة مملكة البحرين بالجمهورية الفرنسية وعدد من مسؤولي الوزارة. كلمات دالة
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