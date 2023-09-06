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2023 هي السنة الأكثر سخونة على الأرجح على مرّ التاريخ

9/6/2023 7:20:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬مرصد‭ ‬كوبرنيكوس‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ (‬من‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬أغسطس‭) ‬شهد‭ ‬أعلى‭ ‬متوسط‭ ‬لدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العالمية‭ ‬تم‭ ‬قياسه‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬مرجحًا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬2023‭ ‬أكثر‭ ‬الأعوام‭ ‬سخونة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭.‬

وأعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬الانهيار‭ ‬المناخي‭ ‬قد‭ ‬بدأ‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مناخنا‭ ‬ينهار‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬مما‭ ‬يمكننا‭ ‬مواجهته،‭ ‬فيما‭ ‬تضرب‭ ‬الظواهر‭ ‬الجوية‭ ‬المتطرفة‭ ‬كل‭ ‬ركن‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬الكوكب‮»‬،‭ ‬مذكرا‭ ‬كيف‭ ‬‮«‬حذر‭ ‬العلماء‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬اعتمادنا‭ ‬على‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‮»‬‭.‬

ضربت‭ ‬موجات‭ ‬الحر‭ ‬والجفاف‭ ‬والفيضانات‭ ‬والحرائق‭ ‬آسيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬بأحجام‭ ‬هائلة‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬وأضرار‭ ‬على‭ ‬الاقتصادات‭ ‬والبيئة‭.‬

ولم‭ ‬يسلم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظواهر‭ ‬العنيفة‭ ‬نصف‭ ‬الكرة‭ ‬الجنوبي‭ ‬حيث‭ ‬حُطمت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬لدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الشتاء‭ ‬الجنوبي‭. ‬

وقال‭ ‬مرصد‭ ‬كوبرنيكوس‭: ‬‮«‬كان‭ ‬موسم‭ ‬يونيو‭ ‬ ‭ ‬يوليو‭ ‬ ‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الصيف‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬الكرة‭ ‬الشمالي‭ ‬حيث‭ ‬تعيش‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم،‭ ‬الأكثر‭ ‬سخونة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬العالمية‭ ‬16 , 77‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‮»‬‭.‬

وهذا‭ ‬يزيد‭ ‬بمقدار‭ ‬0 , 66‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬عن‭ ‬متوسط‭ ‬الفترة‭ ‬1991‭-‬2020‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاع‭ ‬متوسط‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العالمية‭ ‬بسبب‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬أعلى‭ ‬بنحو‭ ‬0 , 2‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬المسجل‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

كان‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬أكثر‭ ‬الأشهر‭ ‬سخونة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وصار‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬الثاني‭ ‬الآن،‭ ‬وفق‭ ‬كوبرنيكوس‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬الثمانية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬كان‭ ‬متوسط‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬العالمية‭ ‬أقل‭ ‬‮«‬0 , 01‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬فقط‭ ‬مما‭ ‬سُجل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬وهو‭ ‬العام‭ ‬الأكثر‭ ‬سخونة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬ليس‭ ‬منيعًا‭ ‬نظراً‭ ‬للتوقعات‭ ‬الموسمية‭ ‬وعودة‭ ‬ظاهرة‭ ‬إل‭ ‬نينيو‭ ‬المناخية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬المرادفة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الانحباس‭ ‬الحراري‭. ‬قالت‭ ‬سامانثا‭ ‬بورجس،‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬سي‭ ‬3‭ ‬أس‭) ‬في‭ ‬مرصد‭ ‬كوبرنيكوس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الحرارة‭ ‬الزائدة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المحيطات،‭ ‬فمن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬هو‭ ‬العام‭ ‬الأكثر‭ ‬سخونة‭... ‬الذي‭ ‬عرفته‭ ‬البشرية‮»‬‭.‬

تعود‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬كوبرنيكوس‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1940،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬مقارنتها‭ ‬بالمناخات‭ ‬التي‭ ‬سادت‭ ‬خلال‭ ‬آلاف‭ ‬السنين‭ ‬الماضية‭ ‬وتم‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬باستخدام‭ ‬حلقات‭ ‬الأشجار‭ ‬أو‭ ‬العينات‭ ‬الجليدية‭ ‬وتجميعها‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬خبراء‭ ‬المناخ‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وعلى‭ ‬هذا‭ ‬الأساس،‭ ‬قالت‭ ‬بورجس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬شهدناها‭ ‬للتو‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬سخونة‭ ‬منذ‭ ‬حوالي‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬عام،‭ ‬أي‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬تاريخ‭ ‬البشرية‮»‬‭.‬

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