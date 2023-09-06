بيشاور‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اندلعت‭ ‬اشتباكات‭ ‬مسلّحة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬الباكستانية‭ ‬ونظيرتها‭ ‬الأفغانية،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬أكثر‭ ‬المعابر‭ ‬الحدودية‭ ‬نشاطًا‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬ومنذ‭ ‬عودة‭ ‬طالبان‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬تصاعدت‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬حيث‭ ‬تتهم‭ ‬إسلام‭ ‬أباد‭ ‬جماعات‭ ‬متشدّدة‭ ‬بالتخطيط‭ ‬لشنّ‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الأفغانية‭. ‬

وساهمت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬الحدودية‭ ‬المتكرّرة‭ ‬في‭ ‬تفاقم‭ ‬التوتر‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تنتهي‭ ‬هذه‭ ‬الاشتباكات‭ ‬بإغلاق‭ ‬المعابر‭ ‬الحدودية‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬باكستاني‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتّضح‭ ‬من‭ ‬أطلق‭ ‬النار،‭ ‬لكن‭ ‬أُطلقت‭ ‬علينا‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬خفيفة‭ ‬وثقيلة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬قذائف‭ ‬هاون‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬جرح‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬الباكستانيين‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬إرشاد‭ ‬مهمند‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬إنّ‭ ‬الجانب‭ ‬الباكستاني‭ ‬أغلق‭ ‬المعبر‭ ‬الحدودي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الاشتباك‭. ‬

وأضاف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الأفغانية‭ ‬حاولت‭ ‬إقامة‭ ‬نقطة‭ ‬تفتيش‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تمّ‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬إقامة‭ ‬نقاط‭ ‬بها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬اعتراض‭ ‬الجانب‭ ‬الباكستاني،‭ ‬أطلقت‭ ‬القوات‭ ‬الأفغانية‭ ‬النار‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بالقوات‭ ‬الباكستانية‭ ‬إلى‭ ‬الردّ‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬ألقت‭ ‬حكومة‭ ‬طالبان‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬باكستان‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬الإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نانغارهار‭ ‬الأفغانية‭ ‬قريشي‭ ‬بدلون‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الباكستانية‭ ‬اعتدت‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأفغاني‭ ‬حين‭ ‬أرادت‭ ‬القوات‭ ‬الأفغانية‭ ‬إعادة‭ ‬تنشيط‭ ‬موقعها‭ ‬القديم‭ ‬بحفّارة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬أسفر‭ ‬الهجوم‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا،‭ ‬لكنّ‭ ‬الأعداد‭ ‬الدقيقة‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬بعد‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬الباكستانية‭ ‬فإنّ‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بدأ‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ (‬8:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬طورخم‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الطريق‭ ‬بين‭ ‬كابول‭ ‬وإسلام‭ ‬أباد‭. ‬وما‭ ‬أن‭ ‬بدأ‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬حتى‭ ‬صدرت‭ ‬أوامر‭ ‬بإخلاء‭ ‬المعبر‭. ‬

وتوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬قرابة‭ ‬العصر،‭ ‬وفق‭ ‬قوله،‭ ‬لكنّ‭ ‬الحدود‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مغلقة‭. ‬وأكّد‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الجو‭ ‬متوتر‮»‬‭ ‬و«القوات‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‮»‬‭. ‬ويعدّ‭ ‬معبر‭ ‬طورخم‭ ‬الحدودي‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬نقاط‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬إذ‭ ‬تصدّر‭ ‬أفغانستان‭ ‬عبره‭ ‬الفحم‭ ‬وتستورد‭ ‬من‭ ‬باكستان‭ ‬الغذاء‭ ‬وبعض‭ ‬الإمدادات‭ ‬الأخرى‭. ‬

ويمرّ‭ ‬البلدان‭ ‬بأزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬حادّة،‭ ‬إذ‭ ‬تعاني‭ ‬أفغانستان‭ ‬جراء‭ ‬تراجع‭ ‬المساعدات‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬التدخل‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بينما‭ ‬تعاني‭ ‬باكستان‭ ‬من‭ ‬ركود‭ ‬وأزمة‭ ‬مالية‭ ‬جعلتها‭ ‬على‭ ‬شفا‭ ‬الإفلاس‭. ‬وفي‭ ‬فبراير‭ ‬أغلقت‭ ‬السلطات‭ ‬الأفغانية‭ ‬معبر‭ ‬طورخم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فرض‭ ‬الجانب‭ ‬الباكستاني‭ ‬قواعد‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬مرافقي‭ ‬المرضى،‭ ‬ثم‭ ‬وقع‭ ‬تبادل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬حمّل‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬مسؤوليته‭ ‬للآخر‭. ‬

وأمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬طالبان‭ ‬عبدالمتين‭ ‬قاني‭: ‬‮«‬تُبذل‭ ‬الجهود‭ ‬لتجنّب‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاشتباك‭ ‬ومنع‭ ‬تكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‮»‬‭. ‬