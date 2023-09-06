لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يواجه‭ ‬البريطانيون‭ ‬خطر‭ ‬أسوأ‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬المعيشة‭ ‬منذ‭ ‬‮«‬الخمسينيات‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬مؤسسة‭ ‬ريزوليوشن‭ ‬فاونديشن‭ ‬البحثية‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬وأشارت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الأُسر‭ ‬الأكثر‭ ‬تواضعاً‭ ‬‮«‬ستشهد‭ (‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭) ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الانخفاض‭ ‬في‭ ‬الدخل،‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الضرائب،‭ ‬ونهاية‭ ‬مساعدات‭ ‬كلفة‭ ‬المعيشة،‭ ‬وارتفاع‭ ‬كلفة‭ ‬السكن‮»‬‭. ‬

ويتابع‭ ‬مركز‭ ‬الأبحاث‭ ‬أنّ‭ ‬الزيادات‭ ‬التي‭ ‬أقرّها‭ ‬بنك‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬لتهدئة‭ ‬التضخّم،‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬يتواصل‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬الأُسر،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬أقساط‭ ‬الرهن‭ ‬العقاري‭ ‬الشهرية‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنّ‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬كلفة‭ ‬معيشة‭ ‬ربما‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬انتهت،‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬التضخّم‭ ‬ومتوسط‭ ‬دخل‭ ‬‮«‬يرتفع‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬الأسعار‮»‬،‭ ‬إلّا‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬كافياً‭ ‬لعكس‭ ‬الاتجاه،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكر‭ ‬البيان‭. ‬

‭ ‬وقالت‭ ‬المؤسسة‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬المجلس‭ ‬التشريعي‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬الأسوأ‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬ربطاً‭ ‬بالتغييرات‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬المعيشة‭ ‬منذ‭ ‬الخمسينيات‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬دخل‭ ‬الأسرة‭ ‬النموذجية‭ ‬في‭ ‬سنّ‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬أقل‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬المائة‮»‬‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬عمّا‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمؤسسة‭. ‬

وتقول‭ ‬المؤسسة‭ ‬إنّه‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬إجراؤها‭ ‬بحلول‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬فإنّ‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يضع‭ ‬المحافظين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬صعب،‭ ‬لأنّه‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬الستينيات،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مثال‭ ‬لحكومة‭ ‬احتفظت‭ ‬بأغلبيتها‮»‬‭ ‬مع‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬الضعيف‭ ‬في‭ ‬الدخل‭. ‬وفي‭ ‬منشور‭ ‬منفصل‭ ‬صدر‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬قالت‭ ‬غرف‭ ‬التجارة‭ ‬البريطانية‭ ‬إنّ‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬لتجنّب‭ ‬الركود،‭ ‬لكنّها‭ ‬أضافت‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يُحدث‭ ‬فرقاً‭ ‬يذكر‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬معظم‭ ‬البريطانيين‭. ‬

وأكدت‭ ‬فيكي‭ ‬برايس‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لغرف‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬توقّع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬النمو‭ ‬قريباً‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬الصفر‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‮»‬،‭ ‬فإنّ‭ ‬السياق‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬سيظل‭ ‬يبدو‭ ‬وكأنه‭ (‬ركود‭) ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬معظم‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‮»‬‭. ‬