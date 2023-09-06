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الصين تدعو إلى ((منع حرب باردة جديدة)) خلال انعقاد قمم بلدان جنوب شرق آسيا

9/6/2023 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جاكرتا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الصيني‭ ‬لي‭ ‬تشيانغ‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّ‭ ‬على‭ ‬القوى‭ ‬العظمى‭ ‬معارضة‭ ‬مفهوم‭ ‬المواجهة‭ ‬و«منع‭ ‬حرب‭ ‬باردة‭ ‬جديدة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬ضمنية‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اجتمع‭ ‬فيه‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الآسيويين‭ ‬والأمريكيين‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭. ‬وأعربت‭ ‬بكين‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬إزاء‭ ‬ظهور‭ ‬تكتلات‭ ‬تدعمها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬أبوابها،‭ ‬بينما‭ ‬تواجه‭ ‬خلافات‭ ‬مع‭ ‬قوى‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بشأن‭ ‬بحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي‭ ‬وقضايا‭ ‬أخرى‭. ‬

وقال‭ ‬لي‭ ‬تشيانغ‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬آسيان‭+‬3‭: ‬‮«‬الاختلافات‭ ‬قد‭ ‬تنشأ‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬فهم‭ ‬ومصالح‭ ‬متضاربة‭ ‬أو‭ ‬تدخلات‭ ‬أجنبية‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبقاء‭ ‬هذه‭ ‬الخلافات‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬راهناً‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬اختيار‭ ‬معسكر‭ ‬ما،‭ ‬ومعارضة‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الكتل‭ ‬ومنع‭ ‬حرب‭ ‬باردة‭ ‬جديدة‮»‬‭. ‬وتعقد‭ ‬رابطة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ (‬آسيان‭) ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬عشر‭ ‬دول‭ ‬قمماً‭ ‬منفصلة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬واليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا،‭ ‬ما‭ ‬يفسح‭ ‬المجال‭ ‬للقوى‭ ‬الكبرى‭ ‬لحشد‭ ‬دعم‭ ‬بلدان‭ ‬التكتل‭. ‬

تحضر‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬مكان‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬فيما‭ ‬يشارك‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الصيني‭ ‬لي‭ ‬تشيانغ‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭. ‬ستكون‭ ‬اجتماعات‭ ‬الأربعاء‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬إقليمي‭ ‬أكثر‭ ‬قبل‭ ‬حضور‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬قمة‭ ‬لشرق‭ ‬آسيا‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬18‭ ‬بلدا‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتصدر‭ ‬قضايا‭ ‬جيوسياسية‭ ‬أوسع‭ ‬جدول‭ ‬أعمالها‭. ‬ونشرت‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬صورة‭ ‬للافروف‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬جاكرتا‭ ‬الأربعاء‭. ‬

وقال‭ ‬المستشار‭ ‬الأمريكي‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬جايك‭ ‬ساليفان‭ ‬للصحفيين‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬القمتين،‭ ‬ستؤكد‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الدائم‭ ‬تجاه‭ ‬منطقة‭ ‬المحيطين‭ ‬الهندي‭ ‬والهادئ‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬يحضر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬فوميو‭ ‬كيشيدا‭ ‬والرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭. ‬وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أنّ‭ ‬يون‭ ‬أبلغ‭ ‬زعماء‭ ‬آسيان‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إنها‭ ‬تُجري‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬بشأن‭ ‬الأسلحة‭. ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬يونهاب‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬يون‭ ‬قوله‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لرابطة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ (‬آسيان‭)‬،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬أي‭ ‬محاولات‭ ‬لإقامة‭ ‬تعاون‭ ‬عسكري‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تقويض‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭. ‬والتقى‭ ‬كيشيدا‭ ‬ويون‭ ‬مع‭ ‬لي،‭ ‬وسط‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬واليابان‭ ‬بشأن‭ ‬تفريغ‭ ‬المياه‭ ‬الملوثة‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬فوكوشيما‭ ‬النووية‭ ‬المعطّلة‭. ‬

وأكدت‭ ‬إندونيسيا‭ ‬لقمة‭ ‬قادة‭ ‬آسيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬التكتل‭ ‬لن‭ ‬يتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬تتنافس‭ ‬فيها‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تفاقم‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬والمتحدة‭ ‬والصين‭ ‬بشأن‭ ‬تايوان‭ ‬وبحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي‭ ‬والغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬سيكون‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬لافروف‭ ‬وهاريس‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬عالي‭ ‬المستوى‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭ ‬منذ‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬عندما‭ ‬واجه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬الانتقادات‭ ‬الأمريكية‭ ‬والأوروبية‭ ‬لبلاده‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

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