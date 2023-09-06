الصين تدعو إلى ((منع حرب باردة جديدة)) خلال انعقاد قمم بلدان جنوب شرق آسيا
التاريخ
9/6/2023 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
جاكرتا - (أ ف ب): أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أمس الأربعاء أنّ على القوى العظمى معارضة مفهوم المواجهة و«منع حرب باردة جديدة»، في إشارة ضمنية إلى واشنطن، في الوقت الذي اجتمع فيه كبار المسؤولين الآسيويين والأمريكيين في إندونيسيا لإجراء محادثات. وأعربت بكين عن قلقها إزاء ظهور تكتلات تدعمها الولايات المتحدة على أبوابها، بينما تواجه خلافات مع قوى أخرى في المنطقة بشأن بحر الصين الجنوبي وقضايا أخرى.
وقال لي تشيانغ خلال قمة آسيان+3: «الاختلافات قد تنشأ بين الدول بسبب سوء فهم ومصالح متضاربة أو تدخلات أجنبية». وأضاف: «من أجل إبقاء هذه الخلافات تحت السيطرة من المهم راهناً الامتناع عن اختيار معسكر ما، ومعارضة المواجهة بين الكتل ومنع حرب باردة جديدة». وتعقد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضمّ عشر دول قمماً منفصلة مع كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا، ما يفسح المجال للقوى الكبرى لحشد دعم بلدان التكتل.
تحضر نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مكان جو بايدن، فيما يشارك رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ عوضا عن الرئيس شي جينبينغ. ستكون اجتماعات الأربعاء ذات طابع إقليمي أكثر قبل حضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قمة لشرق آسيا يشارك فيها 18 بلدا اليوم الخميس، ويتوقع أن تتصدر قضايا جيوسياسية أوسع جدول أعمالها. ونشرت السفارة الروسية في إندونيسيا صورة للافروف لدى وصوله إلى جاكرتا الأربعاء.
وقال المستشار الأمريكي للأمن القومي جايك ساليفان للصحفيين يوم الثلاثاء إنه «في القمتين، ستؤكد نائبة الرئيس على التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ». كذلك، يحضر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول. وذكرت تقارير أنّ يون أبلغ زعماء آسيان بأنه لا ينبغي التعاون مع كوريا الشمالية، التي قالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إنها تُجري محادثات مع روسيا بشأن الأسلحة.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن يون قوله خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إنّ «أي محاولات لإقامة تعاون عسكري مع كوريا الشمالية، التي تعمل على تقويض السلام في المجتمع الدولي، يجب أن تتوقف على الفور». والتقى كيشيدا ويون مع لي، وسط خلاف بين الصين واليابان بشأن تفريغ المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطّلة.
وأكدت إندونيسيا لقمة قادة آسيان الثلاثاء أن التكتل لن يتحوّل إلى ساحة تتنافس فيها القوى الكبرى في ظل تفاقم التوتر بين الولايات والمتحدة والصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي والغزو الروسي لأوكرانيا. سيكون الاجتماع الذي يضم لافروف وهاريس أول لقاء عالي المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في جاكرتا في يوليو، عندما واجه وزير الخارجية الروسي الانتقادات الأمريكية والأوروبية لبلاده على خلفية حرب أوكرانيا.
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