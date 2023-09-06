كييف‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭ ‬لكييف‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬مساعدة‭ ‬جديدة‭ ‬بقيمة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬

وأكد‭ ‬بلينكن‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬نظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬تصميم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬كييف‭ ‬بوجه‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لديها‭ ‬ما‭ ‬تحتاجه‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬ووسائل‭ ‬ردع‭ ‬قوية‮»‬‭. ‬

واتّهم‭ ‬الكرملين‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بـ«إبقاء‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‮»‬،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬أنّ‭ ‬المساعدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الخاصة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ان‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬الجديد‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬سيتضمن‭ ‬منظومات‭ ‬هيمارس‭ ‬ودبابات‭ ‬أبرامز‭.‬

وقال‭ ‬البنتاجون‭ ‬ان‭ ‬أمريكا‭ ‬ستزود‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بذخائر‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المنضب‭.‬

وخلال‭ ‬رحلته‭ ‬بالقطار‭ ‬إلى‭ ‬كييف،‭ ‬تباحث‭ ‬بلينكن‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الدنماركية‭ ‬ميتي‭ ‬فريدريكسن‭ ‬التي‭ ‬ألقت‭ ‬خطابًا‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوكراني‭ ‬صباحاً‭. ‬

وشكر‭ ‬المسؤول‭ ‬الأميركي‭ ‬فريدريكسن‭ ‬‮«‬على‭ ‬ريادة‭ ‬الدنمارك‮»‬‭ ‬في‭ ‬قرارها‭ ‬الذي‭ ‬أعلنته‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬هولندا‭ ‬لتزويد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بمقاتلات‭ ‬إف‭-‬16‭. ‬

ميدانيا‭ ‬قالت‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬للعاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬عبر‭ ‬تيليجرام‭ ‬إن‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الأوكرانية‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬صد‭ ‬هجوم‭ ‬جوي‭ ‬روسي‭ ‬على‭ ‬كييف‭.‬

وسمع‭ ‬شهود‭ ‬من‭ ‬رويترز‭ ‬عدة‭ ‬انفجارات‭ ‬بدا‭ ‬أنها‭ ‬نشر‭ ‬لأنظمة‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‭.‬

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أنّ‭ ‬مدفعية‭ ‬الروس‭ ‬قتلت‭ ‬16‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كوستيانتينيفكا‭ ‬بمنطقة‭ ‬دونيتسك،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬سوق‭ ‬ومتاجر‭ ‬وصيدلية‭. ‬

وأفاد‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬31‭ ‬شخصاً‭ ‬بجروح‭. ‬

وقال‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬أوديسا‭ ‬الأوكرانية‭ ‬عبر‭ ‬تيليجرام‭ ‬إن‭ ‬هجوما‭ ‬روسيا‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬إسماعيل‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬الدانوب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬وألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭.‬

وقال‭ ‬الحاكم‭ ‬أوليه‭ ‬كيبر‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬لما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬تتضرر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬الزراعية‭ ‬ومنشآت‭ ‬الميناء‭ ‬وتم‭ ‬تسجيل‭ ‬عدة‭ ‬حرائق‭. ‬وقال‭ ‬كيبر‭ ‬‮«‬توفي‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬زراعية‭ ‬أصيب‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬أنظمتها‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬دمرت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬أطلقتها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قبل‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬بريانسك‭ ‬المتاخمة‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬ألكسندر‭ ‬بوجوماز‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬بريانسك‭ ‬عبر‭ ‬تيليجرام‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬أضرار‭ ‬أو‭ ‬إصابات‭.‬

وصوّت‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوكراني‭ ‬أمس‭ ‬بغالبية‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬رستم‭ ‬أوميروف،‭ ‬وهو‭ ‬تتري‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم،‭ ‬وزيراً‭ ‬للدفاع‭. ‬وقال‭ ‬أوميروف‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬سأقوم‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬ممكن‭ ‬وغير‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انتصار‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬حين‭ ‬نحرر‭ ‬كل‭ ‬شبر‭ ‬من‭ ‬بلادنا‭ ‬وكل‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬شعبنا‮»‬‭. ‬