(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كييف – الوكالات: خلال زيارة غير معلنة لكييف أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس عن مساعدة جديدة بقيمة أكثر من مليار دولار لأوكرانيا.
وأكد بلينكن خلال لقائه نظيره الأوكراني دميترو كوليبا تصميم الولايات المتحدة على دعم كييف بوجه القوات الروسية.
وقال «نريد التأكد من أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه على المدى الطويل ووسائل ردع قوية».
واتّهم الكرملين من جانبه الولايات المتحدة بـ«إبقاء أوكرانيا في حالة حرب»، مؤكّداً أنّ المساعدة الأمريكية لا يمكن أن «يكون لها تأثير على نتيجة العملية العسكرية الخاصة».
وقال البيت الأبيض ان الدعم العسكري الجديد لأوكرانيا سيتضمن منظومات هيمارس ودبابات أبرامز.
وقال البنتاجون ان أمريكا ستزود أوكرانيا بذخائر من اليورانيوم المنضب.
وخلال رحلته بالقطار إلى كييف، تباحث بلينكن مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن التي ألقت خطابًا أمام البرلمان الأوكراني صباحاً.
وشكر المسؤول الأميركي فريدريكسن «على ريادة الدنمارك» في قرارها الذي أعلنته قبل أسبوعين بالتوازي مع هولندا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.
ميدانيا قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في وقت مبكر من أمس في صد هجوم جوي روسي على كييف.
وسمع شهود من رويترز عدة انفجارات بدا أنها نشر لأنظمة دفاع جوي.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي أنّ مدفعية الروس قتلت 16 شخصاً في بلدة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك، مشيرا إلى إصابة سوق ومتاجر وصيدلية.
وأفاد مكتب المدعي العام عن إصابة 31 شخصاً بجروح.
وقال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية عبر تيليجرام إن هجوما روسيا بطائرة مسيرة في وقت سابق من أمس على ميناء إسماعيل على نهر الدانوب في المنطقة أسفر عن مقتل شخص وألحق أضرارا بالبنية التحتية.
وقال الحاكم أوليه كيبر إن الهجوم الذي استمر لما يقرب من ثلاث ساعات أسفر عن تتضرر عدد من المنشآت الزراعية ومنشآت الميناء وتم تسجيل عدة حرائق. وقال كيبر «توفي في المستشفى موظف في مؤسسة زراعية أصيب بجروح خطيرة».
من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا قبل منتصف ليل الثلاثاء فوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.
وقال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك عبر تيليجرام إنه لم تحدث أضرار أو إصابات.
وصوّت البرلمان الأوكراني أمس بغالبية واسعة على تعيين رستم أوميروف، وهو تتري من شبه جزيرة القرم، وزيراً للدفاع. وقال أوميروف على صفحته على فيسبوك «سأقوم بكل شيء ممكن وغير ممكن من أجل انتصار أوكرانيا، حين نحرر كل شبر من بلادنا وكل فرد من أفراد شعبنا».