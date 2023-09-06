Thursday, 07 September 2023 04:29 GMT

خلال زيارة غير معلنة لكييف.. بلينكن يعلن حزمة مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار

9/6/2023 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كييف‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭ ‬لكييف‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬مساعدة‭ ‬جديدة‭ ‬بقيمة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬

وأكد‭ ‬بلينكن‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬نظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬تصميم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬كييف‭ ‬بوجه‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لديها‭ ‬ما‭ ‬تحتاجه‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬ووسائل‭ ‬ردع‭ ‬قوية‮»‬‭. ‬

واتّهم‭ ‬الكرملين‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بـ«إبقاء‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‮»‬،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬أنّ‭ ‬المساعدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الخاصة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ان‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬الجديد‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬سيتضمن‭ ‬منظومات‭ ‬هيمارس‭ ‬ودبابات‭ ‬أبرامز‭.‬

وقال‭ ‬البنتاجون‭ ‬ان‭ ‬أمريكا‭ ‬ستزود‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بذخائر‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المنضب‭.‬

وخلال‭ ‬رحلته‭ ‬بالقطار‭ ‬إلى‭ ‬كييف،‭ ‬تباحث‭ ‬بلينكن‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الدنماركية‭ ‬ميتي‭ ‬فريدريكسن‭ ‬التي‭ ‬ألقت‭ ‬خطابًا‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوكراني‭ ‬صباحاً‭. ‬

وشكر‭ ‬المسؤول‭ ‬الأميركي‭ ‬فريدريكسن‭ ‬‮«‬على‭ ‬ريادة‭ ‬الدنمارك‮»‬‭ ‬في‭ ‬قرارها‭ ‬الذي‭ ‬أعلنته‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬هولندا‭ ‬لتزويد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بمقاتلات‭ ‬إف‭-‬16‭. ‬

ميدانيا‭ ‬قالت‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬للعاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬عبر‭ ‬تيليجرام‭ ‬إن‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الأوكرانية‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬صد‭ ‬هجوم‭ ‬جوي‭ ‬روسي‭ ‬على‭ ‬كييف‭.‬

وسمع‭ ‬شهود‭ ‬من‭ ‬رويترز‭ ‬عدة‭ ‬انفجارات‭ ‬بدا‭ ‬أنها‭ ‬نشر‭ ‬لأنظمة‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‭.‬

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أنّ‭ ‬مدفعية‭ ‬الروس‭ ‬قتلت‭ ‬16‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كوستيانتينيفكا‭ ‬بمنطقة‭ ‬دونيتسك،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬سوق‭ ‬ومتاجر‭ ‬وصيدلية‭. ‬

وأفاد‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬31‭ ‬شخصاً‭ ‬بجروح‭. ‬

وقال‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬أوديسا‭ ‬الأوكرانية‭ ‬عبر‭ ‬تيليجرام‭ ‬إن‭ ‬هجوما‭ ‬روسيا‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬إسماعيل‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬الدانوب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬وألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭.‬

وقال‭ ‬الحاكم‭ ‬أوليه‭ ‬كيبر‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬لما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬تتضرر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬الزراعية‭ ‬ومنشآت‭ ‬الميناء‭ ‬وتم‭ ‬تسجيل‭ ‬عدة‭ ‬حرائق‭. ‬وقال‭ ‬كيبر‭ ‬‮«‬توفي‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬زراعية‭ ‬أصيب‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬أنظمتها‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬دمرت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬أطلقتها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قبل‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬بريانسك‭ ‬المتاخمة‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬ألكسندر‭ ‬بوجوماز‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬بريانسك‭ ‬عبر‭ ‬تيليجرام‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬أضرار‭ ‬أو‭ ‬إصابات‭.‬

وصوّت‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوكراني‭ ‬أمس‭ ‬بغالبية‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬رستم‭ ‬أوميروف،‭ ‬وهو‭ ‬تتري‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم،‭ ‬وزيراً‭ ‬للدفاع‭. ‬وقال‭ ‬أوميروف‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬سأقوم‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬ممكن‭ ‬وغير‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انتصار‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬حين‭ ‬نحرر‭ ‬كل‭ ‬شبر‭ ‬من‭ ‬بلادنا‭ ‬وكل‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬شعبنا‮»‬‭. ‬

MENAFN06092023000055011008ID1107023151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث