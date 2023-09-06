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اشتباكات في شمال سوريا بين مقاتلين أكراد وآخرين مدعومين من تركيا

9/6/2023 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دارت‭ ‬اشتباكات‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬يشكّل‭ ‬المقاتلون‭ ‬الأكراد‭ ‬عمودها‭ ‬الفقري‭ ‬وفصائل‭ ‬موالية‭ ‬لأنقرة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مدينة‭ ‬منبج‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬عشرات‭ ‬العائلات‭ ‬إلى‭ ‬النزوح‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬اشتباكات‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬استمرت‭ ‬اياما‭ ‬وحصدت‭ ‬تسعين‭ ‬قتيلا‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ومقاتلين‭ ‬ينتمون‭ ‬الى‭ ‬عشائر‭ ‬عربية‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رامي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬إن‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬السورية‭ ‬الموالية‭ ‬لأنقرة‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬تركية‭ ‬على‭ ‬شريط‭ ‬حدودي‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬حاولوا‭ ‬التسلّل‭ ‬إلى‭ ‬قرى‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬منبج‭ ‬الشرقي،‭ ‬لكن‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬تصدّت‭ ‬لهم‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قرب‭ ‬منبج‭ ‬بأن‭ ‬هؤلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬يقولون‭ ‬إنهم‭ ‬استُنفروا‭ ‬لدعم‭ ‬العشائر‭ ‬العربية،‭ ‬بعد‭ ‬اشتباكات‭ ‬منطقة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ (‬شرق‭). ‬

ويسيطر‭ ‬مجلس‭ ‬منبج‭ ‬العسكري‭ ‬التابع‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬منبج‭ ‬ومحيطها،‭ ‬كما‭ ‬تتواجد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬نقاط‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭. ‬وتتعرّض‭ ‬المنطقة‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬لقصف‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬الفصائل‭ ‬السورية‭ ‬الموالية‭ ‬لأنقرة‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬وصعّدت‭ ‬تلك‭ ‬الفصائل‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬قصفها،‭ ‬دعماً‭ ‬للمقاتلين‭ ‬العرب‭ ‬المحليين‭ ‬الذين‭ ‬اشتبكوا‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭. ‬

وأسفرت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬أمس،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬الفصائل‭ ‬وإصابة‭ ‬13‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬دفعت‭ ‬بعشرات‭ ‬العائلات‭ ‬إلى‭ ‬النزوح‭. ‬وأفاد‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬قرية‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬التماس‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬نزوح‭ ‬كبيرة‭ ‬باتجاه‭ ‬منبج‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬غادر‭ ‬معظم‭ ‬سكان‭ ‬قريتنا‮»‬‭. ‬وانضم‭ ‬مقاتلون‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬نصف‭ ‬مساحة‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬الى‭ ‬المقاتلين‭ ‬العرب،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭. ‬

وكانت‭ ‬اشتباكات‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬بعد‭ ‬عزل‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬قائد‭ ‬مجلس‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬العسكري‭ ‬التابع‭ ‬لها،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬مقاتلين‭ ‬محليين‭ ‬عرب‭. ‬وتقطن‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬والتي‭ ‬يقطعها‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭ ‬غالبية‭ ‬عربية،‭ ‬وتوجد‭ ‬فيها‭ ‬عشرات‭ ‬العشائر‭ ‬العربية‭. ‬وأعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقرطية‭ ‬الأربعاء‭ ‬انتهاء‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬بعد‭ ‬بسط‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬قرية‭ ‬تمركز‭ ‬فيها‭ ‬المقاتلون‭ ‬بقيادة‭ ‬أحد‭ ‬شيوخ‭ ‬عشائر‭ ‬المنطقة‭. ‬

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