45 مشاركا ومشاركة.. بفندق روتانا داون تاوناليوم انطلاق ورشة المنسقين الإعلاميين وصناع المحتوى الرياضي
التاريخ
9/6/2023 7:20:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق اليوم الخميس عند الخامسة مساء فعاليات ورشة المنسقين الإعلاميين وصناع المحتوى الرياضي والتي ينظمها الاتحاد البحريني لكرة القدم بالشراكة مع منصة الأحمر الرياضية وبإشراف من النادي الدولي للإعلام الرياضي خلال الفترة 7-9 سبتمبر، وسيحتضن فعاليات الورشة فندق روتانا داون تاون المنامة.
اعتمدت اللجنة المنظمة برئاسة علي عبدالله الباشا مستشار منصة الأحمر الرياضية المشاركين في الورشة والذين بلغ عددهم 45 مشاركا ومشاركة من مختلف المؤسسات الرياضية في البحرين ودول الخليج العربي، وسيقود محاضرات الورشة كل من الأستاذ مهند سليمان النعيمي اول من بدأ صناعة المحتوى عبر الهواتف الذكية في الوطن العربي، في حين سيقود الجانب الخاص بالتنسيق الإعلامي الدكتور عادل كريم المنسق الإعلامي بالاتحاد الافريقي لكرة القدم وصاحب المسيرة الطويلة في التنسيق الإعلامي بالأندية والمنتخبات والاتحادات الرياضية.
وسيتخلل فعاليات الورشة العديد من النماذج التطبيقية الخاصة بصناعة المحتوى الرياضي عبر الموبايل، وكذلك احداث نماذج مختلفة في التنسيق الإعلامي في الأندية والاتحادات والمؤسسات الرياضية.
من جانبه أعرب رئيس اللجنة المنظمة للورشة علي الباشا عن تقديره لجميع المؤسسات والأندية والاتحادات والإعلاميين الذين حرصوا على التسجيل والمشاركة في هذه الورشة التي ستحمل الكثير من المعلومات ذات العلاقة بصناعة المحتوى الرياضي والتنسيق الإعلامي، الامر الذي سيعود بالنفع على جميع المشاركين فيها في مسيرة عملهم المقبلة مع مؤسساتهم المختلفة.
وأكد الباشا اكتمال كافة التحضيرات الخاصة بالتنظيم بعد اعتماد القاعة الخاصة بالورشة وكذلك الانتهاء من كل الأمور الخاصة بلجنة السكرتارية واعداد كل المتطلبات في وقت كاف حتى يتم ضمان نجاح الفعالية من جميع النواحي، مشيرا الى ان المشاركة الخليجية في الورشة ستكون إضافة نوعية لكي يتم تبادل الخبرات بين المشاركين في دول المنطقة.
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