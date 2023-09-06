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45 مشاركا ومشاركة.. بفندق روتانا داون تاوناليوم انطلاق ورشة المنسقين الإعلاميين وصناع المحتوى الرياضي

9/6/2023 7:20:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬عند‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭ ‬فعاليات‭ ‬ورشة‭ ‬المنسقين‭ ‬الإعلاميين‭ ‬وصناع‭ ‬المحتوى‭ ‬الرياضي‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬منصة‭ ‬الأحمر‭ ‬الرياضية‭ ‬وبإشراف‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬الدولي‭ ‬للإعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬7‭-‬9‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وسيحتضن‭ ‬فعاليات‭ ‬الورشة‭ ‬فندق‭ ‬روتانا‭ ‬داون‭ ‬تاون‭ ‬المنامة‭.‬

اعتمدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬الباشا‭ ‬مستشار‭ ‬منصة‭ ‬الأحمر‭ ‬الرياضية‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬والذين‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬45‭ ‬مشاركا‭ ‬ومشاركة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وسيقود‭ ‬محاضرات‭ ‬الورشة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأستاذ‭ ‬مهند‭ ‬سليمان‭ ‬النعيمي‭ ‬اول‭ ‬من‭ ‬بدأ‭ ‬صناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيقود‭ ‬الجانب‭ ‬الخاص‭ ‬بالتنسيق‭ ‬الإعلامي‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬كريم‭ ‬المنسق‭ ‬الإعلامي‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وصاحب‭ ‬المسيرة‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬الإعلامي‭ ‬بالأندية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية‭.‬

وسيتخلل‭ ‬فعاليات‭ ‬الورشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النماذج‭ ‬التطبيقية‭ ‬الخاصة‭ ‬بصناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬الرياضي‭ ‬عبر‭ ‬الموبايل،‭ ‬وكذلك‭ ‬احداث‭ ‬نماذج‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرياضية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للورشة‭ ‬علي‭ ‬الباشا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬والإعلاميين‭ ‬الذين‭ ‬حرصوا‭ ‬على‭ ‬التسجيل‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬التي‭ ‬ستحمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بصناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬الرياضي‭ ‬والتنسيق‭ ‬الإعلامي،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬سيعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬عملهم‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬مؤسساتهم‭ ‬المختلفة‭.‬

وأكد‭ ‬الباشا‭ ‬اكتمال‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتنظيم‭ ‬بعد‭ ‬اعتماد‭ ‬القاعة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالورشة‭ ‬وكذلك‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬الخاصة‭ ‬بلجنة‭ ‬السكرتارية‭ ‬واعداد‭ ‬كل‭ ‬المتطلبات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كاف‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬ضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الفعالية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المشاركة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬ستكون‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لكي‭ ‬يتم‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭.‬

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