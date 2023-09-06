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رئيس ((بريف)) يلتقي نائب السفير الفرنسي

9/6/2023 7:20:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تترقب‭ ‬جماهير‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بحماس‭ ‬بطولة‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬بريف‮»
‬الأولى‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نانت‭ ‬بتاريخ‭ ‬اليوم‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬بريف‮»
‬74،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬هيكساغون‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬لتصبح‭ ‬فرنسا‭ ‬الدولة‭ ‬الـ29‭ ‬التي‭ ‬تزورها‮
«‬بريف‮»
‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬منظمة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الأكثر‭ ‬عالمية،‭ ‬حيث‭ ‬ستشهد‭ ‬البطولة‭ ‬القادمة‭ ‬مشاركة‭ ‬22‭ ‬نجمًا‭ ‬عالميًا‭ ‬يمثلون‭ ‬12‭ ‬دولة‭.‬

وقد‭ ‬التقى‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬بريف‮»‬‭ ‬ماري‭ ‬لور‭ ‬شارييه‭ ‬نائب‮
‬السفير
الفرنسي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬لمناقشة‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الرائد‭ ‬للفنون‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬حيث‭ ‬رحبت‭ ‬بتأسيس‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬متمنية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬بريف‮»
‬وهيكساغون‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬القادمة‭.‬



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