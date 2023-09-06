رئيس ((بريف)) يلتقي نائب السفير الفرنسي

رئيس ((بريف)) يلتقي نائب السفير الفرنسي
التاريخ
9/6/2023 7:20:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تترقب جماهير رياضة فنون القتال المختلطة بحماس بطولة منظمة «بريف»
الأولى في فرنسا التي تقام في مدينة نانت بتاريخ اليوم 7 سبتمبر تحت عنوان منظمة «بريف»
74، بالتعاون مع منظمة هيكساغون لفنون القتال المختلطة الفرنسية، لتصبح فرنسا الدولة الـ29 التي تزورها
«بريف»
ما يجعلها منظمة فنون القتال المختلطة الأكثر عالمية، حيث ستشهد البطولة القادمة مشاركة 22 نجمًا عالميًا يمثلون 12 دولة.
وقد التقى محمد شاهد رئيس منظمة «بريف» ماري لور شارييه نائب
السفير
الفرنسي في مملكة البحرين في وقت سابق من هذا الأسبوع، لمناقشة أهمية هذا العرض الرائد للفنون القتالية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تطوير رياضة فنون القتال المختلطة في فرنسا، حيث رحبت بتأسيس المنظمة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، متمنية في الوقت ذاته كل التوفيق لمنظمة «بريف»
وهيكساغون في تنظيم البطولة القادمة.
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