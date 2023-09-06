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بحضور مستشار جلالة الملك ومحافظ المحرق الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين تكرم السفير المصري

9/6/2023 7:20:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أقام‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للرواد‭ ‬الرياضيين
بحضور‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬حفلا‭ ‬تكريميا‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬السيد‭ ‬ياسر‭ ‬شعبان‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭.‬‮

وأعرب‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬باسمه‭ ‬وباسم‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الجمعية‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لجهود‭ ‬السفير‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬عمله،‭ ‬ومساهماته‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬وتنميتها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬وخاصة‭ ‬الرياضية‭ ‬منها‭ ‬والثقافية،‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬القادمة‭.‬‮

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد
السفير‭ ‬ياسر‭ ‬شعبان‭ ‬بمبادرة‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للرواد‭ ‬الرياضيين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬وهذه‭ ‬الحفاوة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬وامتدادها‭ ‬الراسخ‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭. ‬وأكد‭ ‬محافظ‭ ‬المحرق‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للرواد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬الرياضيين‭ ‬قوة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬القيادتين‭ ‬الحكيمتين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ومسار‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭.‬

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