بحضور مستشار جلالة الملك ومحافظ المحرق الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين تكرم السفير المصري
التاريخ
9/6/2023 7:20:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أقام مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة رئيس الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين
بحضور سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق حفلا تكريميا على شرف السيد ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وأعرب مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة باسمه وباسم أعضاء مجلس الجمعية عن شكرهم وتقديرهم لجهود السفير طيلة فترة عمله، ومساهماته في توطيد العلاقات وتنميتها في كافة المجالات وخاصة الرياضية منها والثقافية، متمنيا له في الوقت ذاته التوفيق والنجاح في مهام عمله القادمة.
من جانبه أشاد
السفير ياسر شعبان بمبادرة الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين، مؤكدا اعتزازه بهذا التكريم وهذه الحفاوة التي تعكس عمق العلاقات وامتدادها الراسخ عبر التاريخ بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. وأكد محافظ المحرق خلال الحفل الذي حضره أعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية للرواد وعدد من الإعلاميين الرياضيين قوة العلاقات بين القيادتين الحكيمتين والشعبين الشقيقين، ومسار التكامل في كافة المجالات.
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