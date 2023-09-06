Thursday, 07 September 2023 04:29 GMT

اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد البحريني والسعودي للرياضات الإلكترونية

9/6/2023 7:20:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬حسين‭ ‬الكوهجي،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬والاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬بندر‭ ‬آل‭ ‬سعود‭. ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬وبشكل‭ ‬خاص‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتدريب‭ ‬ويهدف‭ ‬الاتفاق‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والكفاءات‭ ‬والمرافق‭ ‬التدريبية‭ ‬المتاحة‭ ‬وهذا‭ ‬يأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وقال‭ ‬حسين‭ ‬الكوهجي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يهتم‭ ‬بضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الاتحادات‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي،‭ ‬وإن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تعد‭ ‬باكورة‭ ‬لاتفاقيات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الرياضية‭ ‬وتنمية‭ ‬القدرات‭ ‬لدى‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الدولية،‭ ‬وأيضاً‭ ‬تهدف‭ ‬لرفد‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬بما‭ ‬يستجد‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يسعى‭ ‬لإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬وإظهار‭ ‬الطاقات‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬لاعبو‭ ‬ولاعبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬ودولياً،‭ ‬مشيداً‭ ‬بخطوة‭ ‬تأسيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتي‭ ‬ستضيف‭ ‬بعداً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة،‭ ‬وستعطي‭ ‬زخماً‭ ‬أكبر‭ ‬لرياضة‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬للخليج‭ ‬العربي‭.‬

MENAFN06092023000055011008ID1107023146

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث