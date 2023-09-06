تم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬حسين‭ ‬الكوهجي،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬والاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬بندر‭ ‬آل‭ ‬سعود‭. ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬وبشكل‭ ‬خاص‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتدريب‭ ‬ويهدف‭ ‬الاتفاق‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والكفاءات‭ ‬والمرافق‭ ‬التدريبية‭ ‬المتاحة‭ ‬وهذا‭ ‬يأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وقال‭ ‬حسين‭ ‬الكوهجي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يهتم‭ ‬بضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الاتحادات‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي،‭ ‬وإن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تعد‭ ‬باكورة‭ ‬لاتفاقيات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الرياضية‭ ‬وتنمية‭ ‬القدرات‭ ‬لدى‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الدولية،‭ ‬وأيضاً‭ ‬تهدف‭ ‬لرفد‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬بما‭ ‬يستجد‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يسعى‭ ‬لإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬وإظهار‭ ‬الطاقات‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬لاعبو‭ ‬ولاعبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬ودولياً،‭ ‬مشيداً‭ ‬بخطوة‭ ‬تأسيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتي‭ ‬ستضيف‭ ‬بعداً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة،‭ ‬وستعطي‭ ‬زخماً‭ ‬أكبر‭ ‬لرياضة‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬للخليج‭ ‬العربي‭.‬