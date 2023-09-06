اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد البحريني والسعودي للرياضات الإلكترونية
التاريخ
9/6/2023 7:20:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تم توقيع اتفاقية تعاون في مدينة الرياض بين الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية، ممثلاً في حسين الكوهجي، رئيس الاتحاد، والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ممثلاً في صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في جميع المجالات، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتدريب ويهدف الاتفاق أيضاً إلى تطوير الرياضة في البلدين الشقيقين والاستفادة القصوى من الخبرات والكفاءات والمرافق التدريبية المتاحة وهذا يأتي كجزء من التعاون المستمر بين الجانبين.
وقال حسين الكوهجي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية نائب رئيس الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية رئيس الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية إن الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية يهتم بضرورة تعزيز التعاون في مجال الرياضات الإلكترونية مع باقي الاتحادات في الخليج والوطن العربي، وإن هذه الاتفاقية تعد باكورة لاتفاقيات أخرى من شأنها الإسهام في تعزيز الروابط الرياضية وتنمية القدرات لدى اللاعب البحريني بالاستفادة من الخبرات الدولية، وأيضاً تهدف لرفد الكوادر البحرينية بما يستجد عالمياً في مجال الألعاب الإلكترونية.
وأضاف بأن الاتحاد يسعى لإبراز المواهب البحرينية وإظهار الطاقات الوطنية، حيث حقق لاعبو ولاعبات الاتحاد في الفترة الماضية عدداً من البطولات على مستوى المنطقة ودولياً، مشيداً بخطوة تأسيس الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية والتي ستضيف بعداً جديداً في التعاون الخليجي المشترك في مجال الرياضة، وستعطي زخماً أكبر لرياضة الألعاب الإلكترونية بدول مجلس التعاون للخليج العربي.
MENAFN06092023000055011008ID1107023146
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.