منتخبنا لكرة اليد يواصل تدريباته استعدادا لآسيوية الصين

كتب‭ ‬حسن‭ ‬بو‭ ‬حسن‭:‬





يواصل‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬تدريباته‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬المجر‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬التحضيرات‭ ‬الأخيرة‭ ‬استعدادا‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬بالصين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ - ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬ويقيم‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬يخوض‭ ‬فيه‭ ‬قرابة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الأوروبية،‭ ‬ويعود‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التجهيز‭ ‬لحزم‭ ‬الأمتعة‭ ‬والتوجه‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬وبدء‭ ‬منافسات‭ ‬الآسيوية‭.‬

ويبدأ‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬بمواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬كازاخستان‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬24‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ويلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬والأخيرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬لمسابقة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬أجريت‭ ‬قرعة‭ ‬مسابقة‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وجاءت‭ ‬نتائجها‭ ‬بوقوع‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬ومنتخب‭ ‬كازاخستان،‭ ‬بينما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬منتخبات‭ ‬الصين‭ ‬والكويت‭ ‬وتايلاند،‭ ‬وضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭ ‬قطر‭ ‬وكوريا‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬أما‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬فقد‭ ‬ضمت‭ ‬أربعة‭ ‬مشاركين‭ ‬وهم‭ ‬منتخبات‭ ‬السعودية،‭ ‬إيران،‭ ‬منغوليا‭ ‬واليابان‭.‬

ويدخل‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬القارة‭ ‬الصفراء‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬المليار‭ ‬نسمة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬وهو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬المنتخبات‭ ‬المرشحة‭ ‬لمعانقة‭ ‬الذهب،‭ ‬وبدأ‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬حلّ‭ ‬ثامنا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬برنامجه‭ ‬الإعدادي‭ ‬الثاني‭ ‬الخاص‭ ‬بهذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬انطلقت‭ ‬تدريبات‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬بدايات‭ ‬الإعداد‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬بحضور‭ ‬لافت‭ ‬وبمتابعة‭ ‬وإشراف‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الجهازين‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬في‭ ‬طليعتهم‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬القدير‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬إسماعيل‭ ‬باقر‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬اختار‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لفئة‭ ‬الرجال‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬26‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬لبرنامج‭ ‬الإعداد‭ ‬الخاص‭ ‬بالدورة‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬عبدالله‭ ‬علي،‭ ‬علي‭ ‬ميرزا،‭ ‬محمد‭ ‬حميد،‭ ‬علي‭ ‬محمود،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬علي‭ ‬العشيري،‭ ‬هشام‭ ‬أحمد،‭ ‬حسن‭ ‬مدن،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال،‭ ‬أحمد‭ ‬رضا،‭ ‬مجتبى‭ ‬الزيمور،‭ ‬صلاح‭ ‬عبدالجليل،‭ ‬جاسم‭ ‬خميس،‭ ‬منتظر‭ ‬إبراهيم،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬ناصر،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬عادل‭ ‬أفروز،‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا،‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا،‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬حسين‭ ‬الصياد،‭ ‬علي‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬وكميل‭ ‬محفوظ‭.‬







