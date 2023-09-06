منتخبنا لكرة اليد يواصل تدريباته استعدادا لآسيوية الصين

منتخبنا لكرة اليد يواصل تدريباته استعدادا لآسيوية الصين
التاريخ
9/6/2023 7:20:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب حسن بو حسن:
يواصل منتخب البحرين الوطني الأول لكرة اليد تدريباته في معسكره التدريبي المقام في المجر ضمن برنامج التحضيرات الأخيرة استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في مدينة هانغتشو بالصين خلال الفترة 23 سبتمبر - 8 أكتوبر القادم، ويقيم المنتخب البحريني المعسكر التدريبي على مدى أسبوع واحد يخوض فيه قرابة ثلاث مباريات ودية مع عدد من الفرق الأوروبية، ويعود إلى البحرين بعد نهاية المعسكر التدريبي من أجل التجهيز لحزم الأمتعة والتوجه إلى مدينة هانغتشو وبدء منافسات الآسيوية.
ويبدأ منتخب البحرين الوطني الأول لكرة اليد مشواره في دورة الألعاب الآسيوية بمواجهة منتخب كازاخستان في يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر، ويلعب المنتخب البحريني مباراته الثانية والأخيرة في دور المجموعات وضمن منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة اليد مع منتخب أوزبكستان في يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر القادم، وسبق أن أجريت قرعة مسابقة لعبة كرة اليد بدورة الألعاب الآسيوية، وجاءت نتائجها بوقوع منتخب البحرين الوطني لكرة اليد في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخب أوزبكستان ومنتخب كازاخستان، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الصين والكويت وتايلاند، وضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر وكوريا وهونغ كونغ، أما المجموعة الرابعة فقد ضمت أربعة مشاركين وهم منتخبات السعودية، إيران، منغوليا واليابان.
ويدخل منتخب البحرين الوطني دورة ألعاب القارة الصفراء التي تقام في بلد المليار نسمة تحت قيادة المدرب الآيسلندي آرون وهو واحد من أهم وأبرز المنتخبات المرشحة لمعانقة الذهب، وبدأ منتخب البحرين الذي سبق له أن حلّ ثامنا على المستوى الدولي برنامجه الإعدادي الثاني الخاص بهذه المشاركة، وسبق أن انطلقت تدريبات المنتخب في بدايات الإعداد على صالة الاتحاد بأم الحصم بحضور لافت وبمتابعة وإشراف المسؤولين في الجهازين الإداري والفني في طليعتهم المدرب الوطني القدير عصام عبدالله ومدير المنتخبات إسماعيل باقر.
وسبق أن اختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لفئة الرجال لكرة اليد 26 لاعبا في المرحلة الثانية لبرنامج الإعداد الخاص بالدورة الآسيوية في الصين، وضمت القائمة عبدالله علي، علي ميرزا، محمد حميد، علي محمود، حسن السماهيجي، علي العشيري، هشام أحمد، حسن مدن، حسين عبدالله، أحمد جلال، أحمد رضا، مجتبى الزيمور، صلاح عبدالجليل، جاسم خميس، منتظر إبراهيم، محمد حبيب ناصر، محمد عبدالحسين، عادل أفروز، حسن ميرزا، محمد ميرزا، أحمد المقابي، قاسم قمبر، حسين الصياد، علي عبدالقادر، علي عيد وكميل محفوظ.
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