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شركة مقاولات الكوهجي ترعى المنتخب الأولمبي

9/6/2023 7:20:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قدمت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬مقاولات‭ ‬الكوهجي‮»‬‭ ‬رعايتها‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ ‬2024‭. ‬واستقبل‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬مقاولات‭ ‬الكوهجي‮»‬‭ ‬محمد‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭. ‬وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بتفاعل‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لدعم‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التفاعل‭ ‬يعزز‭ ‬دوره‭ ‬كشريك‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الجهود‭ ‬الداعمة‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬البحرينيين؛‭ ‬لمواصلة‭ ‬السير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

ورحب‭ ‬سموه‭ ‬بتقديم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬مقاولات‭ ‬الكوهجي‮»‬‭ ‬لرعاية‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬المردود‭ ‬الإيجابي‭ ‬للرعاية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬حضورها‭ ‬ووجودها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬يعد‭ ‬انعكاسًا‭ ‬لحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬مقاولات‭ ‬الكوهجي‮»‬،‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬مقاولات‭ ‬الكوهجي‮»‬‭ ‬محمد‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بانضمام‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬لم‭ ‬تتوان‭ ‬عن‭ ‬تلبية‭ ‬الدعوة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬كراع‭ ‬للمنتخب؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬وإنجاح‭ ‬مشوار‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬يعكس‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬تسير‭ ‬عليه‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬مقاولات‭ ‬الكوهجي‮»‬‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الدور‭ ‬الحقيقي‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة؛‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الرؤى‭ ‬التطويرية‭. ‬وأشاد‭ ‬الكوهجي‭ ‬بالعمل‭ ‬البارز‭ ‬والجبار‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

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