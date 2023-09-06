شركة مقاولات الكوهجي ترعى المنتخب الأولمبي

شركة مقاولات الكوهجي ترعى المنتخب الأولمبي
التاريخ
9/6/2023 7:20:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قدمت شركة «مقاولات الكوهجي» رعايتها للمنتخب الأولمبي لكرة القدم المشارك في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024. واستقبل نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة نائب رئيس شركة «مقاولات الكوهجي» محمد مصطفى الكوهجي. وأعرب سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة عن فخره واعتزازه بتفاعل القطاع الخاص لدعم مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، ولا سيما على مستوى كرة القدم، مضيفًا أن هذا التفاعل يعزز دوره كشريك رئيس في نجاح الجهود الداعمة للشباب والرياضة البحرينيين؛ لمواصلة السير من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة التي تدعم مكانة مملكة البحرين على الخارطة الرياضية على مستوى كرة القدم.
ورحب سموه بتقديم شركة «مقاولات الكوهجي» لرعاية المنتخب الأولمبي في مشوار التصفيات الآسيوية، مشيرًا إلى المردود الإيجابي للرعاية في دعم المنتخب الأولمبي، مثنيًا على الدور البارز الذي تلعبه الشركة في تأكيد حضورها ووجودها في دعم قطاع كرة القدم. وأكد أن تقديم الرعاية والدعم يعد انعكاسًا لحرصها الدائم على تحقيق الشراكة والتعاون مع الاتحاد البحريني لكرة القدم، معربًا عن الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة «مقاولات الكوهجي»، على التفاعل وتقديم الرعاية. من جهته، أعرب نائب رئيس شركة «مقاولات الكوهجي» محمد مصطفى الكوهجي عن اعتزازه بانضمام الشركة إلى رعاية المنتخب الأولمبي، مؤكدًا أن الشركة لم تتوان عن تلبية الدعوة المقدمة من الاتحاد البحريني لكرة القدم في الدخول كراع للمنتخب؛ من أجل المساهمة في إبراز وإنجاح مشوار المنتخب الأولمبي.
وأضاف أن تقديم الدعم والرعاية يعكس بشكل واضح النهج الذي تسير عليه شركة «مقاولات الكوهجي» في تفعيل الدور الحقيقي للشركات والمؤسسات الخاصة؛ للمشاركة في دعم الفعاليات الرياضية ولا سيما على مستوى كرة القدم، بما يسهم في تنفيذ الرؤى التطويرية. وأشاد الكوهجي بالعمل البارز والجبار الذي يقوم به الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، متمنيًا كل التوفيق للاتحاد في تحقيق المزيد من النجاحات للمنتخبات الوطنية.
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