ألمانيا توقف مغامرة لاتفيا في مونديال السلة

أوقف‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬المغامرة‭ ‬الشيّقة‭ ‬لنظيره‭ ‬اللاتفي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬المقامة‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬الفلبين‭ ‬واندونيسيا‭ ‬واليابان،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬بشق‭ ‬الأنفاس‭ ‬81‭-‬79‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مثيرة‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭. ‬وضربت‭ ‬ألمانيا‭ ‬موعدًا‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تعد‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬نارية‭ ‬لمقعد‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬ستواجه‭ ‬صربيا‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬سلوفينيا‭ ‬وكندا‭ ‬اللذين‭ ‬يلعبان‭ ‬لاحقًا‭. ‬وعلّق‭ ‬مدرب‭ ‬ألمانيا‭ ‬الكندي‭ ‬غوردون‭ ‬هربرت‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬فزنا‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬المشهد‭ ‬جميلاً‭. ‬لقد‭ ‬عانينا‭ ‬هجومياً‭. ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬لدينا،‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬كانت‭ ‬استثنائية‮»‬‭. ‬ويعود‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬الاربعة‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬21‭ ‬عامًا،‭ ‬عندما‭ ‬بلغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬واحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬إنديانابوليس‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬التاريخي‭ ‬ديرك‭ ‬نوفيتسكي‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬آنذاك‭ ‬بجائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬وهدّاف‭ ‬للبطولة‭. ‬

مذاك‭ ‬الحين،‭ ‬غاب‭ ‬نجم‭ ‬الالمان‭ ‬عن‭ ‬المونديال‭ ‬السلّاوي‭ ‬فاحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتأهل‭ ‬لنسخة‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬اسبانيا،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي‭ ‬بدا‭ ‬مهيأ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬لإعادة‭ ‬السلّة‭ ‬الالمانية‭ ‬الى‭ ‬الواجهة‭ ‬بعد‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا‭ ‬وجورجيا‭ ‬وتشيكيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬وجود‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬ألمان‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬فاجأت‭ ‬لاتفيا،‭ ‬بلد‭ ‬المليون‭ ‬و884‭ ‬ألف‭ ‬نسمة،‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أداء‭ ‬صلب‭ ‬وقويّ،‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬نجم‭ ‬ارتكازها‭ ‬كريستابس‭ ‬بورزينغيس‭ ‬بداعي‭ ‬الاصابة،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يمنعها‭ ‬من‭ ‬الذهاب‭ ‬بعيدًا‭. ‬وقال‭ ‬نجم‭ ‬لاتفيا‭ ‬لاعب‭ ‬اوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬الامريكي‭ ‬دافيس‭ ‬بيرتانس‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬للغاية‭ ‬بالفريق‭. ‬لقد‭ ‬وضعنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بالفوز‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجهود‭ ‬فردي،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهودنا‭ ‬الجماعية،‭ ‬ولسوء‭ ‬الحظ‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬انتزاع‭ ‬النصر‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬لمنتخب‭ ‬لاتفيا‭ ‬لوكا‭ ‬بانكي‭: ‬‮«‬بالطبع،‭ ‬خيبة‭ ‬الأمل‭ ‬كبيرة،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬ننسى‭ ‬مشوارنا‭. ‬لقد‭ ‬أظهرنا‭ ‬أسلوب‭ ‬لعبنا‭ ‬وهويتنا‭. ‬جلسنا‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬بمثابة‭ ‬هدفنا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬اللاتفيون‭ ‬بعيدين‭ ‬سلّة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬انجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬ببلوغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬الاولى‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬بيرتانس‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬ثلاثية‭ ‬قبل‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة،‭ ‬فنجا‭ ‬الالمان‭ ‬بفوز‭ ‬صعب‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭.‬

وجاءت‭ ‬المباراة‭ ‬مثيرة‭ ‬من‭ ‬بدايتها،‭ ‬حيث‭ ‬وجّه‭ ‬اللاتفيون‭ ‬انذارا‭ ‬مبكرًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقدم‭ ‬13‭-‬3،‭ ‬بفضل‭ ‬ثلاثيتين‭ ‬لبيرتانس،‭ ‬ثمّ‭ ‬16‭-‬8‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الربع‭ ‬الاول،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬بدأ‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬التقاط‭ ‬أنفاسه،‭ ‬وقلّص‭ ‬النتيجة‭ ‬الى‭ ‬13‭-‬16‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الربع‭. ‬وتحسّن‭ ‬أداء‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني،‭ ‬بقيادة‭ ‬الاخوين‭ ‬فرانتس‭ ‬وموريتز‭ ‬فاغنر،‭ ‬فتقدم‭ ‬‮«‬دي‭ ‬مانشافت‮»‬‭ ‬36‭-‬34‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬النصف‭ ‬الاول‭.‬

واستمرت‭ ‬الاثارة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬تقارب‭ ‬شديد‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يفلح‭ ‬اي‭ ‬من‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬افضلية‭ ‬واضحة،‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ضرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬بقوة‭ ‬موسعا‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬قبل‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭. ‬وظنّ‭ ‬الالمان‭ ‬انّهم‭ ‬اوشكوا‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬النتيجة‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬الردّ‭ ‬كان‭ ‬صاعقا‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬اللاتفي‭ ‬الذي‭ ‬قلّص‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬نقطتين‭ ‬قبل‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬وكان‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬او‭ ‬ادنى‭ ‬من‭ ‬خطف‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬ألمانيا‭. ‬وسجّل‭ ‬فاغنر‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬متابعات‭ ‬واضاف‭ ‬شقيقه‭ ‬موريتز‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬أربع‭ ‬متابعات،‭ ‬وأسهم‭ ‬ايضا‭ ‬أندرياس‭ ‬أوبست‭ ‬بـ13‭ ‬نقطة‭ ‬منها‭ ‬ثلاث‭ ‬ثلاثيات‭. ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬لاتفيا‭ ‬التي‭ ‬غاب‭ ‬عنها‭ ‬دايريس‭ ‬بيرتانس‭ ‬بداعي‭ ‬الاصابة،‭ ‬سجّل‭ ‬كريسترز‭ ‬زوريكس‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬بيرتانس‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬منها‭ ‬6‭ ‬ثلاثيات‭.‬