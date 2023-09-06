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تصفيات أوروبا 2024فرنسا وإنجلترا والبرتغال لمواصلة المشوار المثالي

9/6/2023 7:20:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تسعى‭ ‬منتخبات‭ ‬فرنسا‭ ‬وإنجلترا‭ ‬والبرتغال‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬مشوارها‭ ‬المثالي‭ ‬والاقتراب‭ ‬أكثر‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬نهائيات‭ ‬كاس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬عندما‭ ‬تخوض‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬المقبلة‭. ‬ووحدها‭ ‬المنتخبات‭ ‬الثلاثة‭ ‬حققت‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬بأربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬اسكتلندا‭ ‬متصدرة‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إسبانيا‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬مباراتين‭ ‬فقط‭.‬

وتتصدر‭ ‬فرنسا‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬مطاردتها‭ ‬المباشرة‭ ‬اليونان‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬فقط،‭ ‬والامر‭ ‬ذاته‭ ‬بالنسبة‭ ‬لانجلترا‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬بالفارق‭ ‬ذاته‭ ‬امام‭ ‬مطاردتها‭ ‬أوكرانيا‭ (‬من‭ ‬3‭ ‬مباريات‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬تتفوق‭ ‬البرتغال‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬العاشرة‭. ‬وتبدو‭ ‬فرنسا‭ ‬مرشحة‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لتجديد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬ايرلندا‭ ‬كونها‭ ‬تلعب‭ ‬على‭ ‬ارضها‭ ‬وامام‭ ‬جماهيرها‭ ‬اليوم،‭ ‬فيما‭ ‬تحل‭ ‬البرتغال‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬ساخنة‭ ‬الجمعة،‭ ‬وانجلترا‭ ‬على‭ ‬اوكرانيا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬فروتشلاف‭ ‬البولندية‭ ‬السبت‭. ‬وتنتظر‭ ‬البرتغال،‭ ‬بطلة‭ ‬2016،‭ ‬ونجمها‭ ‬وقائدها‭ ‬مهاجم‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬امام‭ ‬مضيفتها‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬براتيسلافا،‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬خامس‭ ‬تواليا‭ ‬والاقتراب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬النهائيات‭. ‬وتمني‭ ‬إنجلترا‭ ‬النفس‭ ‬بمواصلة‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬عندما‭ ‬تحل‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬اوكرانيا‭. ‬ويدخل‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬المباراة‭ ‬بالقوة‭ ‬الضاربة‭ ‬بقيادة‭ ‬أبرز‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬قادته‭ ‬الى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬المونديال‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬بينهما‭ ‬قائده‭ ‬المهاجم‭ ‬الجديد‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭. ‬واستدعى‭ ‬غاريث‭ ‬ساوثغيت‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬جوردان‭ ‬هندرسون‭ ‬وقطب‭ ‬دفاع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬هاري‭ ‬ماغواير‭ ‬ولاعب‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬كالفن‭ ‬فيليبس‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بخدماتهما‭ ‬في‭ ‬فريقيهما‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬فيما‭ ‬استبعد‭ ‬جناح‭ ‬تشيلسي‭ ‬رحيم‭ ‬سترلينغ‭. ‬ودافع‭ ‬ساوثغيت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عن‭ ‬قراره‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متاحا‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين‭ (‬في‭ ‬يونيو‭) ‬وهذا‭ ‬سمح‭ ‬للاعبين‭ ‬آخرين‭ ‬باللعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬والاندماج‭ ‬في‭ ‬المجموعة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬خيار‭ ‬صعب‭ ‬ورحيم‭ ‬ليس‭ ‬سعيدًا،‭ ‬لكن‭ ‬أنا‭ ‬مقتنع‭ ‬بأنه‭ ‬سيقدم‭ ‬موسما‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬تشلسي،‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬تلعب‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬مع‭ ‬ايسلندا،‭ ‬والبوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬مع‭ ‬ليشتنشتاين‭. ‬يأمل‭ ‬مدرب‭ ‬إسبانيا‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬التركيز‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬واجه‭ ‬انتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬إشادته‭ ‬بالخطاب‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬لويس‭ ‬روبياليس‭ ‬عندما‭ ‬رفض‭ ‬الاستقالة‭ ‬بسبب‭ ‬تقبيله‭ ‬اللاعبة‭ ‬جينيفر‭ ‬هيرموسو‭ ‬على‭ ‬شفتيها‭ ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬منتخب‭ ‬بلادهم‭ ‬للسيدات‭ ‬بالمونديال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬سيدني‭.‬

وأثار‭ ‬روبياليس‭ (‬46‭ ‬عاما‭) ‬غضبا‭ ‬عالميا‭ ‬عندما‭ ‬قبَّل‭ ‬هيرموسو‭ ‬على‭ ‬شفتيها‭ ‬على‭ ‬حين‭ ‬غرة‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الميداليات‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬إسبانيا‭ ‬على‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭. ‬وكان‭ ‬تعيين‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬مثيرا‭ ‬للدهشة‭ ‬عندما‭ ‬حل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬بعد‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭. ‬ومني‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬بخسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬اسكتلندا‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنه‭ ‬عوض‭ ‬بتتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬كرواتيا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭. ‬وتبدو‭ ‬إسبانيا‭ ‬مرشحة‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لاستعادة‭ ‬توازنها‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬عندما‭ ‬تحل‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬جورجيا‭ ‬الجمعة،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تستضيف‭ ‬قبرص‭ ‬المتواضعة‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬غرناطة‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬فرصة‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬لنجم‭ ‬برشلونة‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬16‭ ‬عاماً‭ ‬والذي‭ ‬فضل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬جنسيته‭ ‬من‭ ‬والده‭. ‬وتبدو‭ ‬اسكتلندا‭ ‬مرشحة‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬عندما‭ ‬تلاقي‭ ‬قبرص‭ ‬المتواضعة‭.‬

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