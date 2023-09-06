فوز لافت للشابة غوف
التاريخ
9/6/2023 7:20:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بلغت الأميركية الشابة كوكو غوف أول نصف نهائي في مسيرتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، بفوزها الساحق على اللاتفية يلينا أوستابينكو 6-صفر و6-2. وفرضت الاميركية المصنفة سادسة عالمياً هيمنتها على منافستها، المتوجة بلقب رولان غاروس عام 2017 والتي كانت أخرجت في ثمن النهائي حاملة اللقب البولندية إيغا شفيونتيك، منذ البداية حتى النهاية، واحتاجت إلى ساعة و8 دقائق لتخرج فائزة.
قالت غوف البالغة 19 عاماً: «إنه أمر رائع، أنا سعيدة للغاية... لقد خسرت العام الماضي في دور ثمن النهائي، لذا أردت هذا العام أن أقدّم أداء أفضل. لكن الطريق لم ينته بعد!». من ناحيتها، تذمرت أوستابينكو المصنفة 20 من البرنامج المكتظ لمباريات للبطولة، وقالت: «لم تكن مباراة جيدة بالنسبة لي. أعتقد أنه من الصعب التعافي من تلك المباريات الليلية، لأنه بعد الفوز على المصنفة أولى عالميا، ذهبت للنوم حوالي الساعة الخامسة صباحاً». وتابعت: «تنام لمدة، لا أعلم، ربما 7 أو 8 ساعات، لكنك لا تتعافى تماما. أمس طوال اليوم شعرت بانخفاض شديد في الطاقة. اعتقدت اليوم أنني سأستيقظ وأشعر بتحسن. لكن بصراحة، لم أشعر بتحسن كبير». وأضافت: «أعتقد أن الأمر جنوني بعض الشيء». وتواجه غوف في نصف النهائي التشيكية كارولينا موخوفا (10) التي حققت فوزا سهلا على الرومانية سورانا كيرستيا 6-صفر و6-3.
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