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فوز لافت للشابة غوف

9/6/2023 7:20:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بلغت‭ ‬الأميركية‭ ‬الشابة‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬أول‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بفوزها‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬اللاتفية‭ ‬يلينا‭ ‬أوستابينكو‭ ‬6‭-‬صفر‭ ‬و6‭-‬2‭. ‬وفرضت‭ ‬الاميركية‭ ‬المصنفة‭ ‬سادسة‭ ‬عالمياً‭ ‬هيمنتها‭ ‬على‭ ‬منافستها،‭ ‬المتوجة‭ ‬بلقب‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬أخرجت‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬حتى‭ ‬النهاية،‭ ‬واحتاجت‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬و8‭ ‬دقائق‭ ‬لتخرج‭ ‬فائزة‭.‬

قالت‭ ‬غوف‭ ‬البالغة‭ ‬19‭ ‬عاماً‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬رائع،‭ ‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬للغاية‭... ‬لقد‭ ‬خسرت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬لذا‭ ‬أردت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬أقدّم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭. ‬لكن‭ ‬الطريق‭ ‬لم‭ ‬ينته‭ ‬بعد‭!‬‮»‬‭. ‬من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬تذمرت‭ ‬أوستابينكو‭ ‬المصنفة‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬المكتظ‭ ‬لمباريات‭ ‬للبطولة،‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المباريات‭ ‬الليلية،‭ ‬لأنه‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا،‭ ‬ذهبت‭ ‬للنوم‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬صباحاً‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬تنام‭ ‬لمدة،‭ ‬لا‭ ‬أعلم،‭ ‬ربما‭ ‬7‭ ‬أو‭ ‬8‭ ‬ساعات،‭ ‬لكنك‭ ‬لا‭ ‬تتعافى‭ ‬تماما‭. ‬أمس‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭ ‬شعرت‭ ‬بانخفاض‭ ‬شديد‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭. ‬اعتقدت‭ ‬اليوم‭ ‬أنني‭ ‬سأستيقظ‭ ‬وأشعر‭ ‬بتحسن‭. ‬لكن‭ ‬بصراحة،‭ ‬لم‭ ‬أشعر‭ ‬بتحسن‭ ‬كبير‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬جنوني‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‮»‬‭. ‬وتواجه‭ ‬غوف‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬التشيكية‭ ‬كارولينا‭ ‬موخوفا‭ (‬10‭) ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬فوزا‭ ‬سهلا‭ ‬على‭ ‬الرومانية‭ ‬سورانا‭ ‬كيرستيا‭ ‬6‭-‬صفر‭ ‬و6‭-‬3‭.‬


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