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خالد بن حمد يصدر قرارين بإعادة تشكيل اتحادي كمال الأجسام والملاكمة

9/6/2023 7:20:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أصدر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬قرارا‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬وتعديلاته‭ ‬وعلى‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬الموحد‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الصادر‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬212‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬تسجيل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2021م‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬اعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الحالية‭ ‬2021‭-‬2024،‭ ‬ليكون‭ ‬برئاسة‭ ‬سامي‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي‭ ‬الحداد،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إبراهيم‭ ‬حمدي‭ ‬إبراهيم‭ ‬الشيبه،‭ ‬وأسامة‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬مهدي‭ ‬الليث،‭ ‬وحسين‭ ‬جاسم‭ ‬علي‭ ‬باقر،‭ ‬وعائشة‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬أحمد،‭ ‬ويوسف‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محمد‭ ‬خنجي،‭ ‬ومحمد‭ ‬صالح‭ ‬علي‭ ‬الشافعي،‭ ‬وأحمد‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬النبهان‭.‬

كما‭ ‬أصدر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الاول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬قرارا‭ ‬رقم‭ (‬12‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬انه‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬الموحد‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الصادر‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬61‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬تسجيل‭ ‬قيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة،‭ ‬ووفقاً‭ ‬لما‭ ‬سبق‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬اعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للملاكمة‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الحالية‭ ‬2021‭-‬2024،‭ ‬ليكون‭ ‬برئاسة‭ ‬راشد‭ ‬عيسى‭ ‬راشد‭ ‬فليفل،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من،‭ ‬ميان‭ ‬عدنان‭ ‬حسن‭ ‬محمود،‭ ‬وليلى‭ ‬علوي‭ ‬جعفر‭ ‬سلمان،‭ ‬وسامر‭ ‬إسحاق‭ ‬يعقوب‭ ‬الشيخ‭ ‬يعقوب،‭ ‬وسعود‭ ‬عادل‭ ‬علي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬محمود‭.‬


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