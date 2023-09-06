خالد بن حمد يصدر قرارين بإعادة تشكيل اتحادي كمال الأجسام والملاكمة
التاريخ
9/6/2023 7:20:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية، قرارا رقم (13) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية.
وجاء في القرار انه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته وعلى النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم (15) لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (212) لسنة 2020 بشأن تسجيل الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية بوزارة شؤون الشباب والرياضة، وعلى القرار رقم (21) لسنة 2021م بشأن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وبناءً على ذلك فقد تقرر اعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية في دورته الحالية 2021-2024، ليكون برئاسة سامي إبراهيم علي الحداد، وعضوية كل من إبراهيم حمدي إبراهيم الشيبه، وأسامة حسين محمد مهدي الليث، وحسين جاسم علي باقر، وعائشة محمد إبراهيم محمد أحمد، ويوسف عبدالعزيز محمد خنجي، ومحمد صالح علي الشافعي، وأحمد يوسف محمد النبهان.
كما أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الاول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية، قرارا رقم (12) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد البحريني للملاكمة.
وجاء في نص القرار انه وبعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم (15) لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى قرار رقم (61) لسنة 2020 بشأن تسجيل قيد الاتحاد البحريني للملاكمة، ووفقاً لما سبق فقد تقرر اعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد البحريني للملاكمة في دورته الحالية 2021-2024، ليكون برئاسة راشد عيسى راشد فليفل، وعضوية كل من، ميان عدنان حسن محمود، وليلى علوي جعفر سلمان، وسامر إسحاق يعقوب الشيخ يعقوب، وسعود عادل علي عبدالرحمن آل محمود.
MENAFN06092023000055011008ID1107023140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.