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أهداف واضحة.. وتعاون متميز بين ((طموح)) و((الحالة))

9/6/2023 7:20:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬سامي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬يرافقه‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الشركة‭ ‬والنادي‭.‬

ورحب‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬برئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الحالة،‭ ‬وهنأهم‭ ‬بنيل‭ ‬ثقة‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬للسنوات‭ ‬الأربع‭ ‬المقبلة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬مسيرة‭ ‬النادي‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا،‭ ‬ليواصل‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الرياضية‭ ‬الشاملة‭.‬

وبحث‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬مع‭ ‬سامي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬و«نادي‭ ‬الحالة‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الجانبين،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الرؤية‭ ‬المستقبلية‭ ‬المشتركة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭.‬

وأكد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬أن‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬ستواصل‭ ‬مسيرتها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬اختلافها‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للأهداف‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬من‭ ‬أجلها،‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬ستسخر‭ ‬طاقاتها‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬أنديتنا‭ ‬المحلية‭.‬

وبدوره،‭ ‬أثنى‭ ‬سامي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬لرئيس‭ ‬طموح‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال،‭ ‬وما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬وإسهامات‭ ‬جليلة‭ ‬تجاه‭ ‬المنظومة‭ ‬الرياضية‭ ‬بشكلٍ‭ ‬عام،‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬نجاحات‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬والأدوار‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها،‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬تجاه‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ ‬أهدى‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬نادي‭ ‬الحالة،‭ ‬الرئيس‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬امتنانهم‭ ‬الكبير‭ ‬لطموح‭ ‬وجهودها‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وبروزها‭ ‬بالشكل‮
‬الفني‮
‬المناسب‭.‬



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