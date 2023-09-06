أهداف واضحة.. وتعاون متميز بين ((طموح)) و((الحالة))

أهداف واضحة.. وتعاون متميز بين ((طموح)) و((الحالة))
التاريخ
9/6/2023 7:20:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة شركة طموح للإدارة الرياضية، سامي الجلاهمة رئيس مجلس إدارة نادي الحالة يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الشركة والنادي.
ورحب محمد عبداللطيف بن جلال برئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الحالة، وهنأهم بنيل ثقة أعضاء الجمعية العمومية للدورة الانتخابية للسنوات الأربع المقبلة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في قيادة مسيرة النادي لمستقبل أكثر إشراقًا، ليواصل البناء والتطوير في المنظومة الرياضية الشاملة.
وبحث محمد بن جلال مع سامي الجلاهمة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين «طموح» و«نادي الحالة»، بما يحقق طموحات وتطلعات الجانبين، في تعزيز الرؤية المستقبلية المشتركة، والمساهمة في البناء والازدهار في مختلف الجوانب.
وأكد بن جلال أن «طموح» ستواصل مسيرتها في دعم الأندية الوطنية على اختلافها تنفيذًا للأهداف التي وجدت من أجلها، بقيادة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مبينًا أن الشركة ستسخر طاقاتها اللازمة لدعم أنديتنا المحلية.
وبدوره، أثنى سامي الجلاهمة رئيس مجلس إدارة نادي الحالة على الدور البارز لرئيس طموح محمد عبداللطيف بن جلال، وما يقوم به من خدمات وإسهامات جليلة تجاه المنظومة الرياضية بشكلٍ عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، مثنيًا على نجاحات «طموح» المتميزة في مختلف البرامج والأدوار التي تشرف عليها، والجهود المبذولة تجاه الكرة البحرينية في الأندية والمنتخبات الوطنية.
وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس وأعضاء نادي الحالة، الرئيس محمد بن جلال هدية تذكارية، معربين عن امتنانهم الكبير لطموح وجهودها الواضحة في الارتقاء بمستوى كرة القدم وبروزها بالشكل
الفني
المناسب.
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