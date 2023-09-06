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الأرشيدوقة أليكس أحدث طفلة ملكية في أوروبا

9/6/2023 7:20:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رحبت العائلة المالكة البلجيكية بطفلة ملكية جديدة، حيث استقبل الأمير أميديو (ابن الأميرة أستريد، الأخت الصغرى للملك البلجيكي فيليب) والأميرة إليزابيث اللذان تزوجا في يوليو 2014 طفلتهما الثالثة. وتنضم الطفلة، التي تحمل اسم أليكس، إلى أختها الكبرى آنا أستريد، المولودة في مايو 2016، والأخ الأكبر ماكسيميليان، المولود في سبتمبر 2019.
وقد أعلن القصر الملكي البلجيكي النبأ المثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي جاء فيه «يسعد الأمير أميديو والأميرة إليزابيث أن يعلنا عن ولادة ابنتهما أليكس، التي ولدت في بروكسل يوم السبت 2 سبتمبر، وتزن 3.4 كغم، وهي مثل والدتها، عائلاتهما تشاركهما هذه السعادة العظيمة». وأرفق المنشور صورة للرضيعة وهي ترتدي ملابس بيضاء.
ومن المرجح أن تشهد الأرشيدوقة أليكس حدثا هو الأول من نوعه في بلادها: أول ملكة حاكمة في بلجيكا. إذا انضمت الأميرة إليزابيث ـ الوريثة المتوقعة لوالدها الملك فيليب ـ كما هو متوقع، فستكون أول حاكمة للبلاد بالولادة.

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