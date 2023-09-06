الأرشيدوقة أليكس أحدث طفلة ملكية في أوروبا

الأرشيدوقة أليكس أحدث طفلة ملكية في أوروبا
التاريخ
9/6/2023 7:20:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رحبت العائلة المالكة البلجيكية بطفلة ملكية جديدة، حيث استقبل الأمير أميديو (ابن الأميرة أستريد، الأخت الصغرى للملك البلجيكي فيليب) والأميرة إليزابيث اللذان تزوجا في يوليو 2014 طفلتهما الثالثة. وتنضم الطفلة، التي تحمل اسم أليكس، إلى أختها الكبرى آنا أستريد، المولودة في مايو 2016، والأخ الأكبر ماكسيميليان، المولود في سبتمبر 2019.
وقد أعلن القصر الملكي البلجيكي النبأ المثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي جاء فيه «يسعد الأمير أميديو والأميرة إليزابيث أن يعلنا عن ولادة ابنتهما أليكس، التي ولدت في بروكسل يوم السبت 2 سبتمبر، وتزن 3.4 كغم، وهي مثل والدتها، عائلاتهما تشاركهما هذه السعادة العظيمة». وأرفق المنشور صورة للرضيعة وهي ترتدي ملابس بيضاء.
ومن المرجح أن تشهد الأرشيدوقة أليكس حدثا هو الأول من نوعه في بلادها: أول ملكة حاكمة في بلجيكا. إذا انضمت الأميرة إليزابيث ـ الوريثة المتوقعة لوالدها الملك فيليب ـ كما هو متوقع، فستكون أول حاكمة للبلاد بالولادة.
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