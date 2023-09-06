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2023 الأكثر حرارة في تاريخ البشرية الانهيار المناخي بدأ

9/6/2023 7:20:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دق الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ناقوس الخطر، محذرا من أن «الانهيار المناخي قد بدأ»، وذلك تعليقا على إعلان مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، أن هذا الصيف شهد أعلى متوسط لدرجات الحرارة العالمية تم قياسه على الإطلاق، مرجحا أن يكون 2023 أكثر الأعوام سخونة في التاريخ.
وقال غوتيريش: «المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض».
وأضاف في بيان: «كوكبنا شهد موسم غليان- الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق. لقد بدأ انهيار المناخ».
وذكر المرصد أن «الموسم المؤلف من أشهر يونيو ويوليو وأغطس 2023» الموازي للصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي «كان بأشواط الأكثر حرا على الإطلاق المسجل في العالم مع معدل حرارة وسطي عالمي بلغ 16.77 درجة مئوية»، بارتفاع بواقع 0.66 فوق متوسط الفترة 1991-2020 والتي شهدت ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بسبب ظاهرة الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري، وأعلى بصورة كبيرة من الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله خلال عام 2019 وبلغ 16.48 درجة مئوية.
وقالت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي لوكالة فرانس برس «نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا..الذي عرفته البشرية».
وأوضح المرصد أن يوليو 2023 كان أكثر الأشهر حرا الإطلاق وحل أغسطس في المرتبة الثانية.

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