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ضبط مروج بـ 10 أكياس شبو وكيميكال

9/6/2023 7:20:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
بعد أن ذاع صيت بائع مخـــدرات وافــــــد يلقـــــــب بـ «عتريس» في منطقة الفروانية وتكثيف نشاطه بين أوساط الشباب، تمكن رجال دوريات إسناد مديرية أمن الفروانية من إلقاء القبض عليه وبحوزته 10 أكياس من مادة الشبو المخدرة والكيميكال خلال كمين نصب له. وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإنه بعد ورود عدة بلاغات ومعلومات تفيد بأن بائع مخدرات يلقب بـ «عتريس» يزاول نشاطه الإجرامي في منطقة الفروانية، وان أغلب زبائنه من الشباب، وبعد رصده في منطقة الفروانية تمت مطاردته وإلقاء القبض عليه، وبالاستعلام عنه اتضح أنه وافد في العقد الرابع من عمره يعمل في شركة بناء، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على 10 أكياس بداخلها مادة «الشبو» المخدرة ومادة «الكيميكال» جاهزة للبيع. وخلال التحقيق الأولي معه اعترف بأنه يروج المواد المخدرة منذ عدة شهور وأنه لحظة ضبطه كان في طريقه لبيع المواد المخدرة. وعليه تمت إحالته وكمية المواد المخدرة المضبوطة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

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