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أبيز برودكشنز تحيي الدراما الخليجية بـ حب بين السطور

9/6/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
يحظى مسلسل «حب بين السطور» من إنتاج وتنفيذ شركة «أبيز برودكشنز» للانتاج الفني، التي أسستها الشيخة أبرار الصباح بنسبة مشاهدة عالية وصنف ثاني أفضل مسلسل على منصة «شاهد.نت» في منطقة الخليج. كما يتم عرضه حصريا على قناة «إم بي سي»، حيث جذب المشاهدين من مختلف الدول الخليجية. وأثنى النقاد الفنيين والصحافيين على قصته وترابط أحداثه وكيفية معالجة الموضوع بشكل متميز ومتجدد.
يطرح المسلسل مشاكل تعكس الواقع الاجتماعي ويلقي الضوء على الصراعات واختبارات الحياة التي تم طرحها بأسلوب يحاكي الواقع بعيدا عن التصنع، فهو يجمع جميع عناصر المنظومة الدرامية الناجحة بدءا من اختيار الممثلين والطاقم الفني والتقنيات الحديثة في التصوير إضافة إلى اهتمام شركة «أبيز برودكشنز» بأدق التفاصيل التي تصنع الفرق، وتميز العمل بالموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية.
وأثنت الشيخة أبرار الصباح على المسلسل، وقالت: عند قراءتي لسيناريو مسلسل «حب بين السطور» توقعت أن يحقق نجاحا جماهيريا وتفاعلا كبيرا لأن القصة محبوكة بطريقة واقعية تحاكي العائلات الخليجية وتعكس الصورة الحقيقية للمجتمع، وأنا فخورة جدا بفريق عمل «أبيز برودكشنز» وجميع أفراد طاقم العمل الذين ساهموا في نجاح هذا المسلسل، ولقد عملنا بجهد كبير هذا العام وتمكنا من تحويل هذه القصة إلى شخصيات حقيقية وقدمناها بأسلوب جديد للمشاهد العربي.
وأضافت: نحن في «أبيز برودكشنز» ملتزمون بإظهار الصورة الحقيقية لمجتمعنا من خلال الدراما، ونسعى بدقة لاختيار السيناريو الذي يعكس ثقافتنا ومشاكلنا بطريقة واقعية وحقيقية، فمهمتنا هي تصدير هويتنا من خلال الدراما إلى العالم العربي والغربي.
يذكر ان مسلسل «حب بين السطور» يعرض على قناة «إم بي سي» أسبوعيا من الأحد الى الخميس، وعلى منصة «شاهد.نت» التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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