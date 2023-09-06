Thursday, 07 September 2023 04:27 GMT

حفل إضافي لأنغام في مركز جابر الثقافي

9/6/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
أعلنت شركة «ليلة عمر» المنتجة والمنظمة لحفل «صوت مصر» الفنانة أنغام، عن اقامة ليلة غنائية إضافية للنجمة المحبوبة 30 الجاري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك بناء على طلب الجمهور بعدما نفدت تذاكر حفلها الأول (سيقام 29 الجاري) عقب طرحها بساعات قليلة.
ونشرت الشركة بيانا عبر «إنستغرام» مع صورة لأنغام، وكتبت: «استجابة لطلبكم تم فتح حفل إضافي يوم 30 الجاري، نلقاكم قريبا في مهرجان «ليلة عمر» على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي»، بينما نشرت أنغام البوستر الدعائي للحفل، وعلقت: «أهلي وأحبابي في الكويت الحبيبة منتظرة لقاءكم زي العيد».
وعلى الرغم من عدم توقفها عن لقاء جمهورها في الكويت وإحيائها العديد من الحفلات، تعود أنغام بعد غياب سنوات الى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، حيث كانت آخر إطلالة لها في المركز بحفلها في مهرجان فبراير 2020، وستقدم في الحفلين الجديدين باقة من أجمل أغنياتها المعروفة والتي ترضي جميع الأذواق.

MENAFN06092023000130011022ID1107023134

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث