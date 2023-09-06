قائمة الخديج إسقاطات كاريكاتيرية وتابو كشفت المحظورات

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شهد اليوم الرابع لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ 30، ثلاثة عروض في المسابقة الرسمية للمهرجان قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وعرض مشترك بين سورية وألمانيا، فعلى خشبة مسرح السلام عرضت المسرحية السورية- الألمانية «تابو» للمخرج محمد ديبان، وهو من نوعية العروض الراقصة، وتقوم رؤيته الأساسية على أننا لا نزال غارقين في المحظورات التي نخشى الاقتراب منها أو التحدث عنها، رغم الحداثة الذي نعيشها، حيث لكل منا «تابو» خاص يعيش معه، يخشى الإفصاح عنه ويحاول دائما الابتعاد عنه.

يتفرد العرض بتوظيفه لعدد كبير من المهارات الجمالية المتنوعة، وذلك عبر خطوات متسارعة وأجساد متشابكة وحركات متتابعة متقنة تفاعل معها الجمهور.

واحتضن مسرح السامر، العرض الإماراتي «قائمة الخديج» لفرقة كلباء للمسرح، تصدى لإخراجه: عبدالرحمن الملا، ومن تأليف: علي جمال، وتمثيل: محمد جمعة علي، عادل سبيت، عبير الجسمي، غريبة القايدي، سامية تاسفاروت.

تناقش المسرحية فكرة نشأة الإنسان منذ وجوده كخديج في بطن أمه حتى يخرج الى الدنيا فيصطدم بالواقع، على الرغم من انه وضع له قائمة يريد تحقيقها ولكن لا يستطيع أن يطبقها حتى باختيار اسمه، وذلك بطابع كوميدي كاريكاتيري ساخر، وحمل العرض الكثير من الإسقاطات، ولكن رؤيته الاخراجية كانت تريد بعض التكثيف، بالإضافة الى اضاءته التي لم تكن متماشية مع أحداثه على الرغم من الجهد المبذول من بطل العمل محمد جمعة علي ولكن «يد واحدة لا تصفق»!

وفي مسرح البالون، قدمت أكاديمية المسرح في روما- ايطاليا عرضها «APNEA»، إخراج فابيو امودي وجورجيا سيري، وهو عرض أداء حركي، يعتمد على حركة الممثلين الجماعية، ويعد الجزء الأخير من مشروع المسرحية الثلاثية «انقراض البشر» للمخرج فابيو امودي وطلبته بأكاديمية المسرح في روما.

وتدور أحداث العرض حول مملكتين من البشرية، الأولى فقدت معنى كلمة الحب بشكل لا يمكن استرداده، وهو يسقط نحو الانقراض، والثاني يعيش في تناغم وسلام، وتصطدم حماقة البشر بالحب الذي أظهرته المخلوقات البحرية.