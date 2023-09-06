Thursday, 07 September 2023 04:27 GMT

غولدمان ساكس تمديد تخفيضات النفط الطوعية قد يقفز بالأسعار إلى 88 دولارا

9/6/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال بنك «غولدمان ساكس» إن قرارات السعودية وروسيا بتمديد تخفيضات إنتاج أو تصدير النفط الطوعية حتى نهاية 2023 قد تعزز احتمال ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن القرارات الجديدة قد تضيف دولارين تقريبا لتوقعات البنك لسعر خام برنت في شهر ديسمبر من العام الحالي والتي تقف عند 86 دولارا للبرميل.
وبين أنه في حال تمديد «أوپيك+» لتخفيضات الإنتاج المقرة هذا العام، حتى نهاية 2024، وهو ليس بالسيناريو المرجح لـ «غولدمان ساكس»، فمن المتوقع إضافة 14 دولارا للبرميل إلى التوقعات التي تقف عند 93 دولارا للبرميل لخام برنت في ديسمبر 2024. وأوضح «غولدمان ساكس» أنه من غير المرجح أن يرغب تحالف «أوپيك+» برؤية أسعار برنت تستقر فوق 100 دولار للبرميل بشكل مستدام، نظرا لتركيز التحالف على استقرار الأسواق على المدى المتوسط.

MENAFN06092023000130011022ID1107023132

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث