غولدمان ساكس تمديد تخفيضات النفط الطوعية قد يقفز بالأسعار إلى 88 دولارا
التاريخ
9/6/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال بنك «غولدمان ساكس» إن قرارات السعودية وروسيا بتمديد تخفيضات إنتاج أو تصدير النفط الطوعية حتى نهاية 2023 قد تعزز احتمال ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن القرارات الجديدة قد تضيف دولارين تقريبا لتوقعات البنك لسعر خام برنت في شهر ديسمبر من العام الحالي والتي تقف عند 86 دولارا للبرميل.
وبين أنه في حال تمديد «أوپيك+» لتخفيضات الإنتاج المقرة هذا العام، حتى نهاية 2024، وهو ليس بالسيناريو المرجح لـ «غولدمان ساكس»، فمن المتوقع إضافة 14 دولارا للبرميل إلى التوقعات التي تقف عند 93 دولارا للبرميل لخام برنت في ديسمبر 2024. وأوضح «غولدمان ساكس» أنه من غير المرجح أن يرغب تحالف «أوپيك+» برؤية أسعار برنت تستقر فوق 100 دولار للبرميل بشكل مستدام، نظرا لتركيز التحالف على استقرار الأسواق على المدى المتوسط.
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