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موديز تتوقع تراجع إصدار الصكوك عالميا إلى 160 مليار دولار في 2023

9/6/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع تقرير حديث لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تراجع إصدار الصكوك العالمية بنسبة 10% لتصل إلى 160 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 178 مليار دولار عام 2022، وذلك بفعل تحسن ميزانيات الدول الناشطة في هذه الإصدارات ومنها دول الخليج وجنوب شرق آسيا.
ورجحت الوكالة أن يتم إصدار صكوك بقيمة تتراوح بين 80 و90 مليار دولار في النصف الثاني من العام الحالي، بدعم من نشاط السوق في دول الخليج وجنوب شرق آسيا، إضافة إلى أحجام إصدارات مستدامة قوية من المؤسسات المالية، مشيرة إلى أن أحجام إصدارات الصكوك انخفضت 28% في النصف الأول من 2023 إلى 66 مليار دولار، مقابل 92 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي.
وتتوقع الوكالة تراجع إصدارات الصكوك العالمية للعام الثالث على التوالي، بعد بلوغ ذروتها في عام 2020 عند 205 مليارات دولار، مع احتفاظ سوق الصكوك بإمكانات النمو الكبيرة في الأعوام المقبلة المقبلة، بجانب استمرار القوة الماليزية على مستوى إصدارات الصكوك العالمية، إضافة إلى استمرار الشركات الماليزية الكبرى في الحصول على التمويلات والاستثمارات من سوق الصكوك.
من جانب آخر، رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي للعام الحالي إلى 1.9% مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 1.1%. وأبقت الوكالة على توقعاتها للنمو للعام المقبل عند 1%، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة ستشكل عامل كبح على الاقتصاد.
كما أبقت الوكالة على توقعات نمو الاقتصاد الصيني للعام الحالي عند 5%، لكنها خفضت توقعات نموه في العام المقبل إلى 4% مقارنة بتوقعات سابقة عند 4.5%.

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