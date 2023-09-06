Thursday, 07 September 2023 04:27 GMT

السكنية إيصال التيار الكهربائي إلى 40 مبنى حكوميا في مدينة المطلاع

9/6/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قال رئيس فريق إيصال التيار الكهربائي لمدينة المطلاع السكنية م.مشعل العتيبي إن المؤسسة تمكنت من إيصال التيار الكهربائي لـ 40 مبنى في مدينة المطلاع السكنية، مشيرا إلى أن هذه المباني منها مساجد وبلدية ومستوصف وإسعاف ومخفر وخدمة مواطن ومدرستان ابتدائيتان وروضة وفرع غاز ومحلات تجارية.
وأضاف العتيبي في تصريح صحافي أن ذلك يأتي استكمالا للالتزامات التعاقدية للمؤسسة تجاه عقودها ومتعهدي العقود وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بتسريع وتيرة إنجاز وتسليم المباني الخدمية في مدينة المطلاع للوزارات والجهات الحكومية لتشغيلها للمواطنين والتي تحظى بمتابعة حثيثة من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ومدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي.
وأشار الى انه جار استكمال بقية المباني والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتسليم هذه المباني وتشغيلها، مؤكدا استعداد المؤسسة لتلبية أي خطط او طلبات لديهم للاستعجال في فتح وتشغيل مبانيهم الحكومية، معربا عن شكره لقياديي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لجهودهم التي بذلوها والتي نتج عنها إيصال التيار الكهربائي لجميع القسائم الحكومية في الضواحي من N6 الى N11 والمباني العامة حتى الآن.

MENAFN06092023000130011022ID1107023129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث