بالفيديو الأنباء تابعت استعدادات المدارس للعام الجديد

العنزي لـ «الأنباء»: استكملنا كل النواقص وجاهزون لاستقبال طلبتنا



عبدالعزيز الفضلي

تواصل وزارة التربية جهودها على مدار الساعة استعدادا للعام الدراسي الجديد واستقبال أبنائنا الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، حيث تعيش الوزارة عبر قطاعاتها ومناطقها التعليمية في حالة استنفار دائم لتخطي الصعاب ودخول العام الدراسي بأمان.

وفي هذا الإطار، تجولت «الأنباء» في إحدى المدارس للاطلاع على استعداداتها، حيث قامت بزيارة إلى مدرسة عبدالعزيز قاسم حمادة الابتدائية للبنين، والتقت إدارتها المدرسية التي تكثف جهودها لإعداد بيئة تعليمية مناسبة لمتعلميها.

وتقدمت مديرة المدرسة نيران العنزي بالتهنئة للهيئات التعليمية والإدارية والطلبة وأولياء أمورهم بمناسبة بدء العام الدراسي وانتهاء العطلة الصيفية، موضحة ان الاستعدادات والتجهيزات جيدة ولله الحمد، وذلك بتضافر جميع العاملين في المدرسة وبمتابعة من المنطقة التعليمية والوزارة.

وقالت العنزي ان بداية الاستعدادات والتجهيز كانت من خلال النشرة الصادرة من الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان بخصوص إعداد وتشكيل الفريق لمتابعة تجهيز المدرسة، مشيرة إلى انه تم تشكيل الفرق التي بدورها قامت بحصر جميع احتياجات المبنى المدرسي من كتب وأثاث وصيانة لاستقبال أبنائنا الطلبة.

وأضافت أنه تم إبلاغ إدارة الشؤون الهندسية بالمنطقة بالاحتياجات، التي من جهتها قامت بإرسال فريق فني للاطلاع على هذه الاحتياجات، مؤكدة انه تم التعامل معها ومعالجتها وإصلاحها كدورات المياه والتكييف وبرادات المياه.

وذكرت العنزي انه تم توفير الكتب وتجهيزها للطلبة بل تم وضعها على الطاولات في الفصل لتكون في متناول ايدي الطلبة في اول يوم دراسي، لافتة إلى انه لا يوجد اي نقص وتم استكمالها من خلال إدارة التوريدات والمخازن بوزارة التربية.

وفيما يخص العمالة في المدرسة، بينت العنزي ان العمال باشروا أعمالهم منذ أغسطس الماضي لتنظيف المبنى المدرسي وبشكل يومي، مشيرة إلى ان جميع مرافق المدرسة جاهزة لاستقبال الطلبة كالفصول والمختبرات وغرف الحاسوب والمكتبة ومسجد المدرسة.

ودعت أولياء الأمور إلى التعاون مع الإدارة المدرسية، لاسيما أن دورهم كبير في تشجيع أبنائهم على الانتظام بالدوام في الوقت المحدد، موضحة ان المدرسة تضم ما يقارب 600 طالب ونحن ننتظر عودتهم بكل شوق لمقاعد الدراسة.

وختمت العنزي بالقول: اننا جميعا نكثف جهودنا لإزالة كل العراقيل أمام الطلبة لكي يدخلوا العام الدراسي بكل أريحية، شاكرة في الوقت نفسه الزميلات المعلمات والإداريات على تعاونهن المستمر في عملية الاستعداد خاصة المعلمتين حصة المطيري وهدى الديحاني.