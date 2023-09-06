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التجارة عبدالرحمن المطيري مديرا لـ حماية المستهلك

9/6/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا إداريا يقضي بنقل المدير السابق للرقابة التجارية عبدالرحمن المطيري، إلى إدارة حماية المستهلك.
وقالت المصادر إن الهدف من التدويرات الأخيرة التي شهدتها الوزارة تطوير أداء الإدارات خلال الفترة المقبلة.
وعمل المطيري في إدارات متعددة في الوزارة، حيث كان مديرا لإدارة الرقابة
منذ 2020، وكان قبل هذه الفترة مديرا لإدارة قمع الغش التجاري ومديرا لإدارة الدراسات والدعم التجاري.
وخلال عمله في إدارة الرقابة أنجز المطيري تطبيق برنامج الميكنة الذي يتم من خلاله تحويل المخالفات أو محاضر الضبطيات من ورقية إلى إلكترونية، كما تنتظر إدارة حماية المستهلك تطوير أدائها مستقبلا والاستفادة من خبراته التي اكتسبها طوال فترة عمله في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

MENAFN06092023000130011022ID1107023127

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