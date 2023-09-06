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بالفيديو كرم لـ الأنباء إدارة الطوارئ الطبية تهدف إلى تثقيف 10% من السكان بالإسعافات الأولية

9/6/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
أكد المدير العام لجمعية الهلال الأحمر عبدالرحمن العون أهمية نشر ثقافة الإسعافات الأولية عبر تدريب المتطوعين وأفراد المجتمع المدني والعاملين في مؤسسات الدولة للإسهام في إنقاذ أرواح البشر خلال الحوادث.
وقال العون في تصريح على هامش محاضرة توعوية قدمتها الجمعية إن للإسعافات الأولية دور مهم في إنقاذ الأشخاص الذي يتعرضون لحوادث قد تودي بحياتهم إذا لم يتم إسعافهم بالسرعة المطلوبة وبالطريقة الصحيحة.
وأضاف ان الجمعية تسعى إلى تسليط الضوء على مهنة المسعف ودورها الكبير في إنقاذ الحالات الحرجة، مؤكدا حرص الجمعية عن طريق إدارة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الصحة على تدريب المتطوعين والأفراد حتى يخرج مجتمع واع ومثقف في عملية إنقاذ أرواح المصابين في الحوادث.
من جانبه، أكد رئيس قسم خدمة المجتمع في إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة صادق كرم في تصريح مماثل لـ(كونا) أهمية توعية أفراد المجتمع البالغين والأطفال حول الإسعافات الأولية.
وأشار كرم إلى وجود العديد من طرق الوقاية من الحوادث والخطوات الصحيحة للتصرف أمام المصاب وكيفية التعامل المناسب مع الاختناقات والكسور.
وأكد أن الإسعافات الأولية تشكل أحد أهم الأمور الحيوية بالعالم، لافتا الى أن كافة دول العالم أصبحت تضع سيارات إسعاف بالأماكن العامة للقيام بدور الإنقاذ لحين وصول المختصين الصحيين، مبينا أن الإسعافات الأولية لا تقتصر على الطوارئ الطبية، ومشرا إلى أنها تقدم بدءا من الجروح البسيطة وصولا إلى قيام الأطباء بتقديم إسعافات للمرضى بغرف العمليات.
وثمن كرم دور جمعية الهلال الأحمر بإقامة مثل هذا الحدث للتوعية بالإسعافات الأولية وكيفية اتخاذ الإجراءات الصحيحة والأمور الواجب القيام بها حال حدوث حالات طارئة، وقال في تصريح لـ «الأنباء» ان إدارة الطوارئ الطبية تركز على الجمهور لنشر الوعي في هذا الصدد، لافتا الى الهدف السامي لإدارة الطوارئ الطبية بتثقيف 10% من سكان الكويت في جانب الإسعافات الأولية.
وبين أن هذا العام قدمت الإدارة أكثر من 50 محاضرة في مختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دورات في تقديم الإسعافات الأولية في عدد من الوزارات، منها وزارتا الكهرباء والإعلام، وعدد من الجمعيات التعاونية وبعض الجمعيات الخيرية وقريبا سيتم تقديم دورة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك العديد من الشركات، كاشفا أن هناك ما يتراوح بين 20 و30 دورة تم تقديمها خلال هذا العام في عدد من القطاعات بالدولة، بالإضافة إلى ورش عمل يتم تقديمها بشكل يومي تقريبا.
وثمن كذلك الدعوة الكريمة من جمعية الهلال الأحمر لعمل محاضرة عن دور الإسعافات الأولية ومفهومها، لافتا أن هذه الدعوة تواكب الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولـيــة، ومـبـيــنـــا أن المحاضرة تضمنت شرح مفهوم الإسعافات الأولية وتاريخها ومن هو المسعف الأولي، وماهية الإجراءات الصحيحة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين وكذلك دور المسعف حينما تأتي المساعدة الطبية.
وأشار إلى أن الشرائح المستهــدفــة بالـــدورات تختلف.

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