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اتفاقية تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر لمساعدة السودان

9/6/2023 7:20:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد ان العمل الإنساني والخيري يعد إحدى الركائز الأساسية في سياسة الكويت الخارجية وسمة من سمات أهلها.
وذكر الشيخ صباح في تصريح لـ«كونا» قبيل توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الهلال الأحمر ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية لدعم الشعب السوداني ان «هذه الاتفاقية تأتي تماشيا مع سياسة الكويت الخارجية القائمة على مساعدة المحتاجين في كل انحاء العالم منذ نشأتها حتى يومنا هذا».
وأوضح ان هذا التعاون بين الهلال الأحمر الكويتي ومركز الملك سلمان يأتي من منطلق انساني وديني واجتماعي متأصل لدى الشعبين الكويتي والسعودي، معربا عن تطلعها الى مزيد من التعاون الثنائي في مساعدة جميع المحتاجين في انحاء العالم بين البلدين الشقيقين.
وأشاد الشيخ صباح بدور جمعية الهلال الأحمر الكبير في ايصال المساعدات الانسانية للمحتاجين في مختلف بقاع الارض من اجل التخفيف من معاناتهم بغض النظر عن الدين والانتماء والعرق والجنسية.
هذا، ووقعت جمعية الهلال الأحمر مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية اتفاقية تعاون لدعم الشعب السوداني
وقالت الأمين العام للهلال الأحمر مها البرجس في تصريح مشترك لـ «كونا» وتلفزيون الكويت عقب توقيع الاتفاقية ان الهلال الأحمر الكويتي سيقدم وفقا للاتفاقية تبرعا بقيمة مليون دولار أميركي لمساعدة المتضررين من النزاع المسلح في السودان.
وأضافت ان هذا التبرع مخصص للمساعدات الاغاثية والطبية وسيتم إيصالها للمحتاجين في السودان بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، معربة عن تطلعها لأن تكون هذه الاتفاقية نواة لمزيد من التعاون الثنائي بين الجانبين.
وتقدمت البرجس بالشكر الى سفارتنا في الرياض على ما بذلته من جهود وتسهيلات لإبرام الاتفاقية.
وشهدت الاتفاقية التي وقعها من الجانب الكويتي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس ومن الجانب السعودي مساعد المشرف العام للشؤون الإدارية والمالية في مركز الملك سلمان د.صلاح المزروع بحضور سفيرنا لدى السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد.

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