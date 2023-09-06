نقل 100 طبيب وطبيبة من أبناء الكويتيات لـ العقد الثاني

دراسة لشمول الخدمات المساندة والتمريض في التعيينات على «العقد الثاني» خلال الفترة المقبلة



عبدالكريم العبدالله

في الوقت الذي أصدر فيه وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا بتعيين أبناء الكويتيات من الأطباء من بند «المكافآت» إلى العقد «الثاني»، انتهت الوزارة من حصر أعداد الأطباء «البشري والأسنان» من هذه الفئة، حيث يبلغ عددهم ما يقارب 100 طبيب وطبيبة.

وذكرت مصادر صحية، في تصريح لـ «الأنباء»، أن القرار يشمل فقط الأطباء من المقيمين بصورة غير قانونية من أبناء الكويتيات لمساواتهم بزملائهم من الوافدين، لافتة إلى أن القرار سيشمل الأطباء الذين على رأس عملهم والتعيين الجديد، وجار حاليا عمل الإجراءات الإدارية لنقلهم إلى العمل على العقد الثاني قريبا.

وأشارت المصادر إلى أن المميزات التي سيحصل عليها الأطباء «البشري والأسنان» من فئة المقيمين بصورة غير قانونية من أبناء الكويتيات هي حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة ـ الترقية في المستويات الوظيفية وغيرها من المميزات الأخرى.

وكشفت المصادر ذاتها عن دراسة في وزارة الصحة حاليا لشمول العاملين في مجال الخدمات الطبية المساندة والتمريض من المقيمين بصورة غير قانونية أبناء الكويتيات في هذا القرار خلال الفترة المقبلة لتعيينهم على العقد الثاني. وكان الوزير العوضي قد اصدر عدة قرارات في مصلحة أبناء الكويتيات منها قرار التوظيف المباشر للأطباء، كما اصدر قرارا برفع المستوى الوظيفي للعاملين في مجال الخدمات المساعدة من ابناء الكويتيات المعينين على بند الاستعانة بخبرات على بند المكافآت.

هذا، وتقدم عدد من الأطباء من ابناء الكويتيات بالشكر الجزيل لوزير الصحة د.أحمد العوضي على حرصه واهتمامه بأبنائه من الأطباء ابناء الكويتيات، وسعيه في اصدار القرارات التي تصب في صالحهم.

وأكد الأطباء أن قرارات وزير الصحة من شأنها تحفيزهم وتشجيعهم ودعمهم في العمل، مما سيعود بالرقي على الخدمات الصحية.

وأوضح الأطباء، في تصريحات لـ «الأنباء»، أن الوزير العوضي منذ توليه حقيبة الصحة وهو يسعى إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية ودعم الأطباء وتشجيعهم من خلال القرارات المثمرة التي تصب في صالحهم، مؤكدين على انهم سيعملون بجد واجتهاد لخدمة المرضى.