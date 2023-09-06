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بالفيديو ثرى الكويت احتضن رفات الشهيد حمدان المطيري

9/6/2023 7:20:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
شيعت الكويت بمراسم عسكرية رفات الشهيد الأسير حمدان محمد حمدان المطيري من شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم خلال الغزو العراقي الغاشم عام 1990، بعد أن تم التعرف على هويته من خلال البصمة الوراثية، وذلك بعد صلاة العشاء مساء أمس في مقبرة الصليبخات.
وتقدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد المشيعين، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والقيادات الأمنية وذوي الشهيد وجموع من المواطنين في مقبرة الصليبخات.
وبدا التأثر واضحا على وجوه أهالي الشهيد الذين عبروا عن فخرهم بابنهم وما سطره من ملاحم لأجل الكويت والكويتيين، مشيرين إلى انه بعد مرور أكثر من 30 عاما احتضنت أرض الكويت الطاهرة رفات جسده، عرفانا بجميل صنيعه.

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