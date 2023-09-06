بالفيديو ثرى الكويت احتضن رفات الشهيد حمدان المطيري
التاريخ
9/6/2023 7:20:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
شيعت الكويت بمراسم عسكرية رفات الشهيد الأسير حمدان محمد حمدان المطيري من شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم خلال الغزو العراقي الغاشم عام 1990، بعد أن تم التعرف على هويته من خلال البصمة الوراثية، وذلك بعد صلاة العشاء مساء أمس في مقبرة الصليبخات.
وتقدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد المشيعين، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والقيادات الأمنية وذوي الشهيد وجموع من المواطنين في مقبرة الصليبخات.
وبدا التأثر واضحا على وجوه أهالي الشهيد الذين عبروا عن فخرهم بابنهم وما سطره من ملاحم لأجل الكويت والكويتيين، مشيرين إلى انه بعد مرور أكثر من 30 عاما احتضنت أرض الكويت الطاهرة رفات جسده، عرفانا بجميل صنيعه.
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