وزير المالية تعزيز الإيرادات دون التأثير على معيشة المواطن

نعمل على إيجاد وسائل لتنمية مصادر الدخل غير النفطية ليس من ضمنها ضريبتا القيمة المضافة والقيمة الانتقائية



صرح وزير المالية فهد الجارالله، بأن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية. وذكر وزير المالية أن ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق، مشيرا الى ان الاولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة بهذا الشأن، ومبينا ان قانون الدين العام مرسل الى المجلس منذ عام 2017 ويعتبر أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد، ونقوم حاليا بإعداد تصورات فنية تعالج المشكلة إذا وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام.

كما افاد الوزير بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والأولويات مع المجلس، مؤكدا ان كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة سوف تعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الامة للتباحث والنقاش واختيار الأفضل. وقد أكد الوزير الجارالله أن هذه القوانين تحتاج توافقا حكوميا- نيابيا ونقاشها فني وليس سياسيا، كما تهدف هذه التصورات - قيد الدراسة - الى ارسال رسائل ايجابية تعكس قوة وحيوية الاقتصاد الوطني وتعزز النظرة له من ناحية رفع ناتج الدخل القومي والناتج المحلي ومعدلات النمو المستهدفة، مما يعزز التصنيف الائتماني للدولة. كما أن وزارة المالية تعمل على إيجاد وسائل تعزز الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية، وهناك الكثير من الحلول التي تعزز الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن.