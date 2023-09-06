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العليان نقدر طمأنة الجارالله بشأن الدين العام والضريبة

9/6/2023 7:20:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الملا: سأجتمع قريباً مع وزير المالية لعرض تصوّر لتوفير 20 ملياراً سيولة في الاحتياطي


رشيد الفعم - سلطان العبدان
قـال النائــب حمـد العليان: إن طمأنة وزير المالية فهد الجارالله للرأي العام بعدم صدق الأخبار المنشورة بشأن الدين العام أو قوانين الضريبة «أمر مقدر». وأضاف العليان: نقدر تأكيد وزير المالية على مبدأ التعاون في إطار أولويات المجلس، مشيرا إلى أنه على الحكومة أن تعي أن مجرد التفكير في هذه الملفات كلفته كبيرة جدا عليها. من جانبه، قال النائب أحمد لاري، إن على الحكومة والمجلس وضع الحلول لمعالجة أمرين مهمين ضمن رؤية وخطة إستراتيجية مدروسة يتم الاتفاق عليها لرفع المستوى المعيشي للمواطنين مع دعم الموارد غير النفطية واستثمار صندوق الأجيال الاستثمار الأمثل، ليشكل كل ذلك دعما للوضع المالي ولتوفير آلاف الفرص الوظيفية المطلوبة سنويا. وأضاف: أما المعالجات العشوائية فلن تسهم إلا بالمزيد من تعقيد
الوضع. من جهته، قال النائب د.بدر الملا: حتى تكون هناك حلول لمشكلة السيولة في الاحتياطي العام، وحتى لا يكون هناك لجوء إلى الدين العام والضرائب، سأجتمع قريبا مع الأخ وزير المالية لعرض تصور لتوفير سيولة في الاحتياطي العام بقيمة 20 مليار دينار من دون الحاجة للجوء إلى الأفكار المرفوضة شعبيا والتي جاءت بكتاب مرسل من وزير المالية السابق.

MENAFN06092023000130011022ID1107023118

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