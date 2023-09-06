العليان نقدر طمأنة الجارالله بشأن الدين العام والضريبة

العليان نقدر طمأنة الجارالله بشأن الدين العام والضريبة
التاريخ
9/6/2023 7:20:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
الملا: سأجتمع قريباً مع وزير المالية لعرض تصوّر لتوفير 20 ملياراً سيولة في الاحتياطي
رشيد الفعم - سلطان العبدان
قـال النائــب حمـد العليان: إن طمأنة وزير المالية فهد الجارالله للرأي العام بعدم صدق الأخبار المنشورة بشأن الدين العام أو قوانين الضريبة «أمر مقدر». وأضاف العليان: نقدر تأكيد وزير المالية على مبدأ التعاون في إطار أولويات المجلس، مشيرا إلى أنه على الحكومة أن تعي أن مجرد التفكير في هذه الملفات كلفته كبيرة جدا عليها. من جانبه، قال النائب أحمد لاري، إن على الحكومة والمجلس وضع الحلول لمعالجة أمرين مهمين ضمن رؤية وخطة إستراتيجية مدروسة يتم الاتفاق عليها لرفع المستوى المعيشي للمواطنين مع دعم الموارد غير النفطية واستثمار صندوق الأجيال الاستثمار الأمثل، ليشكل كل ذلك دعما للوضع المالي ولتوفير آلاف الفرص الوظيفية المطلوبة سنويا. وأضاف: أما المعالجات العشوائية فلن تسهم إلا بالمزيد من تعقيد
الوضع. من جهته، قال النائب د.بدر الملا: حتى تكون هناك حلول لمشكلة السيولة في الاحتياطي العام، وحتى لا يكون هناك لجوء إلى الدين العام والضرائب، سأجتمع قريبا مع الأخ وزير المالية لعرض تصور لتوفير سيولة في الاحتياطي العام بقيمة 20 مليار دينار من دون الحاجة للجوء إلى الأفكار المرفوضة شعبيا والتي جاءت بكتاب مرسل من وزير المالية السابق.
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